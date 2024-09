WhatsApp para iPhone tiene ahora esta función tan útil

Esta pasada semana, la aplicación WhatsApp para iPhone ha recibido una pequeña actualización que es bastante útil y que está relacionada con el contenido multimedia que recibes en tu dispositivo, ya sea foto o vídeo. En este artículo quiero contarte cuál es esta función, cómo la puedes encontrar y la manera de utilizarla.

WhatsApp en iPhone recibe esta actualización

Esta función, que de momento está disponible solo para dispositivos iPhone, te permite editar directamente cualquier contenido que hayas recibido en tu teléfono, ya sea un vídeo o una fotografía. Podrás comprobarlo si pulsas sobre cualquier archivo de este tipo que hayas recibido, y verás en la parte superior el símbolo de un garabato.

Al pulsar sobre él, se abre un editor con el que podemos realizar los cambios que deseemos sobre esa fotografía o vídeo. Puedes dibujar encima, cambiar el color o incluso realizar una edición del vídeo, acortándolo si así lo prefieres.

De esta manera, si queremos volver a enviar ese contenido que hemos recibido, pero con una edición hecha por nosotros mismos, podemos hacerlo directamente y sin ningún tipo de complicación.

Esta función, aunque simple y ya posible de realizar por otros medios, ahora resulta mucho más accesible gracias a este acceso directo. Por tanto, asegúrate de que ya está disponible en tu iPhone y no dudes en comenzar a utilizarla.

No me aparece, ¿qué hago?

Si aún no tienes esta función, puede deberse a dos factores. En primer lugar, que tu iPhone sea demasiado antiguo y que la versión de WhatsApp que estás utilizando no incluya esta actualización. Sin embargo, lo más probable es que la aplicación WhatsApp en tu dispositivo no se haya actualizado automáticamente. No te preocupes, para actualizarla, deberás entrar en la App Store, la tienda de aplicaciones de Apple. Una vez dentro, ve a la esquina superior derecha y pulsa sobre tu icono de perfil. Abajo verás si tienes actualizaciones pendientes; en caso afirmativo, pulsa sobre «Actualizar todo» y ya tendrás la última versión de WhatsApp disponible para usar.

Gracias a esta nueva actualización de WhatsApp para iPhone se facilita la edición de fotos y vídeos recibidos directamente desde la aplicación, haciéndolo más accesible para todos los usuarios. Si no ves la función disponible en tu iPhone, asegúrate de que tu aplicación está actualizada. Con estas sencillas mejoras, la edición de contenido será más rápida y práctica, permitiéndote compartir tus versiones personalizadas de manera más eficiente. No dudes en sacarle provecho.