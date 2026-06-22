Mejora tu hogar con Dreame en el Prime Day: Ahorra hasta 600 € en productos para el hogar inteligente, belleza y estilo de vida

El verano ha llegado oficialmente y, con él, uno de los momentos de compra más esperados del año: Prime Day. Tanto si estás organizando barbacoas con amigos, preparando visitas familiares, haciendo una limpieza profunda de temporada u organizando tus vacaciones, este es el momento perfecto para mejorar tu hogar y tu rutina diaria con tecnología más inteligente.

Tras el éxito de sus promociones de acceso anticipado, Dreame Technology continúa con su campaña “Mejora tu hogar con Dreame”, ofreciendo soluciones inteligentes en cuidado del hogar, confort, organización y cuidado personal. Diseñadas para simplificar las tareas cotidianas y mejorar la forma en que los consumidores viven en casa, las ofertas de Prime Day de Dreame hacen que disfrutar de un verano más limpio, cómodo y eficiente sea más fácil que nunca.

Ofertas destacadas de Dreame en Prime Day

Del 23 al 26 de junio, los consumidores podrán disfrutar de descuentos exclusivos de hasta 600 € en una amplia gama de productos Dreame a través de Amazon. Además, la campaña se hace extensible a la tienda online oficial de Dreame y distribuidores seleccionados. Esta promoción incluye robots aspiradores de gama alta, aspiradores en seco y húmedo (fregonas eléctricas), aspiradores sin cable, dispositivos de belleza, pequeños electrodomésticos de cocina e incluso soluciones de climatización, ofreciendo opciones para cada rincón del hogar moderno.

Robot aspirador Dreame L10s Ultra Gen 3 | 379 € (PVP 499 €) | Ahorra 120 €

Ofrece una potente succión de 25.000 Pa Vormax™ combinada con la tecnología DuoScrub™ para eliminar eficazmente derrames y realizar una limpieza profunda en todo tipo de suelos. Su sistema flexible de doble brazo amplía el alcance para mejorar la cobertura en esquinas y zonas de difícil acceso, mientras que la plataforma AceClean™ DryBoard ayuda a reducir la acumulación de residuos para un acabado siempre más limpio.

La estación multifunción PowerDock™ automatiza la limpieza de las mopas y el vaciado del polvo para un mantenimiento totalmente manos libres, mientras que la tecnología de elevación de mopas de 10,5 mm garantiza una limpieza segura y eficaz en alfombras. Diseñado para ofrecer comodidad e higiene, proporciona una solución automatizada completa, especialmente adecuada para hogares con mascotas.

Robot aspirador Dreame L50 Ultra AE | 499 € (PVP 599 €) | Ahorra 100 €

Con una potente succión Vormax™ de 28.000 Pa, mapeo inteligente y navegación avanzada para evitar obstáculos, el L50 Ultra AE ofrece una limpieza eficiente de toda la casa con total facilidad. Su tecnología flexible de doble brazo amplía el alcance y la cobertura para una limpieza más precisa en zonas de difícil acceso, mientras que el cepillo antienredos elimina el pelo sin esfuerzo para un rendimiento de bajo mantenimiento.

El sistema se refuerza con la autolimpieza de mopas ThermoHub™ a 100 °C y la placa de lavado AceClean DryBoard™, que trabajan conjuntamente para garantizar un mantenimiento profundo e higiénico. Combinado con el cuidado inteligente de alfombras y funciones de limpieza automatizadas, ofrece un rendimiento fiable y manos libres para estilos de vida exigentes y dinámicos.

Robot aspirador Dreame L50s Pro Ultra | 599 € (PVP 749 €) | Ahorra 150 €

Diseñado para ofrecer un rendimiento de limpieza profunda, el L50s Pro Ultra proporciona una impresionante potencia de succión de 30.000 Pa y dos rodillos antienredos para una recogida de pelo sin esfuerzo. Su sistema de autolimpieza ThermoHub™ a 100 °C mantiene las mopas higiénicas y listas para un uso continuo, mientras que el sistema de doble cepillo HyperStream™ evita los enredos de pelo para un mantenimiento más sencillo.

Pensado para una movilidad inteligente, incorpora la tecnología EasyLeap™ para superar obstáculos de hasta 40 mm, lo que le permite desplazarse de forma fluida y segura sobre umbrales y superficies irregulares. En conjunto, estas innovaciones ofrecen una experiencia de limpieza totalmente automatizada y de alto rendimiento con una intervención mínima.

Aspirador en seco y húmedo Dreame H15 Pro | 319 € (PVP 449 €) | Ahorra 130 €

El H15 Pro combina una potente succión de 21.000 Pa con un diseño completamente reclinable de 180°, lo que le permite limpiar fácilmente debajo de camas, sofás y otros muebles bajos. Su depósito de aguas residuales almacena de forma segura el agua sucia para proteger el motor y mantener un rendimiento de succión constante, mientras que la tecnología de autolimpieza ThermoTub™ a 100 °C garantiza un mantenimiento sencillo y una higiene superior.

Aspirador sin cable Dreame Z30 | 279 € (PVP 359 €) | Ahorra 80 €

Equipado con un motor de alta velocidad de 150.000 rpm, el Z30 ofrece hasta 28.000 Pa de potencia de succión para una eliminación excepcional de polvo y pelo de mascotas. Su cepillo principal iluminado detecta de forma inteligente el polvo microscópico y ajusta automáticamente el nivel de succión, mientras que la tecnología CelesTial™ proporciona una limpieza multisuperficie fluida para lograr la máxima eficiencia en todo el hogar.

Dreame Airstyle Pro 7 en 1 moldeador de pelo | 229 € (PVP 299 €) | Ahorra 70 €

El dispositivo de estilizado más icónico de Dreame hasta la fecha incluye siete accesorios intercambiables, ofreciendo opciones de peinado versátiles que van desde looks lisos y pulidos hasta ondas surferas y rizos definidos. Con un sistema de flujo de aire de 55 m³/h, tres ajustes de temperatura controlada y monitorización térmica NTC, proporciona resultados de calidad profesional ayudando a proteger el cabello frente al daño por calor.

Dreame Tasti™ freidora de aire | 99 € (PVP 149 €) | Ahorra 50 €

Compacta, portátil y fácil de usar, la Dreame Tasti™ permite freír, asar y hornear sin aceites añadidos. Su innovador sistema de control de temperatura ayuda a conservar la humedad natural de los ingredientes, garantizando resultados siempre jugosos y tiernos. Diseñada con la salud y la seguridad en mente, cuenta con una estructura no tóxica con un recipiente de vidrio de borosilicato de 6 mm de grosor combinado con una bandeja de acero inoxidable. Su diseño sin recubrimientos elimina olores no deseados y emisiones dañinas, incluso a altas temperaturas, para una total tranquilidad.

Dreame MF10 ventilador sin aspas | 229 € (PVP 299 €) | Ahorra 70 €

Diseñado para mantener los hogares frescos durante los meses más cálidos, el Dreame MF10 cuenta con un sistema de flujo de aire de 270° que distribuye el aire fresco de forma uniforme por toda la habitación. Sus dos unidades GyroWing™ de movimiento independiente se inclinan hasta 90° y se combinan con una oscilación horizontal de 180°, ofreciendo un flujo de aire multidireccional para crear un ambiente interior más equilibrado.

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Estas ofertas de Prime Day de verano están disponibles del 23 al 26 de junio a través de Amazon, y se hacen extensibles a la web oficial de Dreame y otros distribuidores seleccionados. Con soluciones inteligentes en categorías como limpieza, belleza, cocina, confort del hogar o cuidado del exterior, la campaña de Prime Day de Dreame ofrece a los consumidores la oportunidad perfecta para actualizar sus hogares de cara al verano, disfrutando además de algunas de las promociones más competitivas de la marca en el año.

Para más información sobre la campaña de Prime Day de Dreame, haz clic aquí.