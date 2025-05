MECOOL KS3: algo más que una barra de sonido y que sorprende por todo esto

Es cierto que cada vez nos volvemos más exigentes con el sonido, y más desde que el cine en streaming ha reemplazado al cine de verdad en casa Llevaba tiempo buscando una barra de sonido que pudiera mejorar el audio del televisor, pero que también aportara algo más. La MECOOL KS3 me llamó la atención desde el principio por esa doble naturaleza, ya que no es solo una barra que amplifica lo que ya tienes, es un dispositivo que convierte cualquier pantalla en una Smart TV con Android 12 y acceso a todas las aplicaciones que puedas imaginar. Una idea muy bien planteada, y tras haberla probado a fondo, puedo decir que la ejecución está a la altura.

Así es la MECOOL KS3

Ficha técnica MECOOL KS3 Sistema operativo Android TV 12 certificado por Google Procesador Amlogic S905Y4 Quad-core Cortex-A35 GPU Mali-G31 MP2 Memoria RAM 4 GB DDR4 Almacenamiento 32 GB eMMC Resolución máxima 4K UHD a 60 fps HDR Soporta HDR10, HLG y Dolby Vision Conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.0, HDMI ARC, USB 2.0, AV. Ethernet Audio Potencia estéreo de 40 W con sonido envolvente virtual Dimensiones 420 x 75 x 65 mm Incluye mando a distancia Sí, con control por voz y botón dedicado a Google Assistant

Diseño compacto con buenas sensaciones

Antes de nada, comentar que esta firma ofrece soluciones para TV que ya he tenido la oportunidad de probar y que dejan un excelente sabor de boca. Por eso, enfrentarme a esta barra de sonido ya era algo que pintaba bien.

Lo primero que me ha llamado la atención al sacarla de la caja ha sido su tamaño. Es una barra compacta, ideal para colocarla bajo el televisor o junto a un monitor sin que estorbe. Tiene un diseño sobrio y elegante, con un acabado gris algo brillante que la hace espectacular y que no se llena de huellas. Aunque no es especialmente pesada, transmite buena calidad de construcción, y se nota que está pensada para convivir en el día a día sin llamar la atención.

El empaquetado incluye todo lo necesario: mando a distancia con control por voz, cable HDMI, fuente de alimentación y manual. En apenas cinco minutos la he tenido conectada al televisor por HDMI ARC y lista para empezar a disfrutarla.

Sonido por encima de lo esperado

No vamos a encontrar aquí un sistema Dolby Atmos real, pero lo que ofrece la MECOOL KS3 está muy por encima de lo que uno espera en esta gama de producto. Los altavoces estéreo de 40W suenan con cuerpo, y si bien no hay un subwoofer externo, los graves están bastante presentes. El sonido es envolvente, nítido y, sobre todo, mejora de forma radical el audio plano de cualquier tele convencional.

He probado escenas de películas de acción, conciertos en YouTube y varias series de Netflix, y en todas ellas la mejora ha sido más que evidente. Además, el volumen tiene buen rango, no distorsiona incluso a niveles altos y se adapta bien a entornos pequeños o medianos. Es perfecta para un salón o una habitación que necesite un salto de calidad sonora sin complicarse demasiado.

Android TV completo

Aquí está, en mi opinión, uno de los grandes aciertos del dispositivo. La integración de Android TV 12 es total: se trata de una versión certificada por Google, por lo que tenemos acceso a la Play Store completa, actualizaciones OTA y compatibilidad con todas las aplicaciones oficiales. He utilizado apps como Disney+, HBO Max, Movistar+, Pluto TV o YouTube, y todas han funcionado de manera excelente, sin cuelgues ni nada extraño.

El procesador Amlogic y los 4 GB de RAM se defienden muy bien, incluso en navegación entre menús o reproducción 4K. El almacenamiento es de 32 GB por lo que no vas a tener inconveniente a la hora de guardar apps y contenido. Esto es un detalle que marca la diferencia.

Chromecast y control por voz

Además del sistema Android, incluye Chromecast integrado, lo que me ha venido de perlas para enviar contenido desde el móvil. He usado esta función con YouTube, Google Fotos, incluso para emitir videollamadas desde Meet. También incorpora Google Assistant, accesible desde el propio mando, lo que permite controlar la tele, consultar información o gestionar dispositivos domóticos sin levantarse del sofá.

Y ya que menciono el mando, es uno de esos accesorios que suelen descuidarse, pero aquí está bien resuelto. Tiene botones físicos agradables al tacto, accesos directos a YouTube, Prime Video y Netflix, y el micrófono para el control de voz responde bien. La experiencia es la de estar usando un producto bien acabado, coherente en su conjunto.

Conectividad para cualquier configuración

En la parte trasera encontramos un puerto HDMI ARC, un USB, entrada AV y el conector de corriente. También se conecta por WiFi o Bluetooth, lo que permite usarla como altavoz inalámbrico con el móvil si así lo deseamos. He utilizado la barra en varias ocasiones solo para escuchar música de Spotify desde el móvil, y el resultado ha sido más que satisfactorio, volumen sobrado, nitidez más que aceptable y comodidad absoluta.

Probada con conexión WiFi y se ha mantenido estable en todo momento. Incluso en streaming 4K no he tenido cortes ni ralentizaciones. Esto es clave si vas a instalarla lejos del router o en una segunda residencia. Pero si tienes la fortuna de tener el router cerca, lo mejor es aprovechar la entrada RJ-45 para asegurarse el mejor rendimiento en la retransmisión.

Ideal para quien quiere más

Después de haber convivido con la MECOOL KS3 durante varias semanas, tengo claro que no estamos ante una simple barra de sonido. Es un producto híbrido que va más allá y que ofrece una mejora notable de audio respecto al televisor convencional, pero además convierte cualquier pantalla en un centro multimedia inteligente.

No importa si tienes una tele sin Smart TV o un proyector antiguo, este dispositivo lo transforma todo, permitiéndote acceder a tus plataformas favoritas, enviar contenido desde el móvil o incluso pedirle a Google que te encienda las luces del salón. No necesita instalaciones complicadas ni invertir mucho tiempo. Enchufar, configurar en cinco minutos, y disfrutar, así de sencillo. Para quien busca algo más que volumen, para quien valora la versatilidad, la MECOOL KS3 es una propuesta con mucho sentido. Puede adquirirse en la web del fabricante y en plataformas de comercio electrónico.