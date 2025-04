Dos soluciones de MECOOL para transformar tu televisor en un centro multimedia 4K

En casa tenemos cada vez más pantallas, pero no todas son “listas”. Por eso, dispositivos como el MECOOL KT2 y el MECOOL KM9PRO MAX resultan tan útiles: permiten transformar cualquier televisor con entrada HDMI en un completo centro multimedia con acceso a plataformas de streaming, aplicaciones y hasta televisión digital. Esta es mi experiencia con ambos modelos, que he tenido la oportunidad de probar durante unos días, y por qué me parecen una gran solución para el salón o incluso para una segunda residencia.

Características técnicas

Característica MECOOL KT2 MECOOL KM9PRO MAX Sistema operativo Android TV 11 Google TV basado en Android 12 Procesador (SoC) Amlogic S905Y4 (Quad-core ARM Cortex-A35, 2.0 GHz) Realtek RTD1325 (Quad-core ARM Cortex-A55, 1.7 GHz) GPU ARM Mali-G31 MP2 ARM Mali-G57 MC1 RAM 2 GB DDR4 2 GB LPDDR4 Almacenamiento 32 GB eMMC 32 GB eMMC 5.1 Resolución máxima 4K a 60 fps 4K a 60 fps (compatible con 8K) HDR HDR10, HDR10+, HLG HDR10, HDR10+, HLG Códecs de video AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC) AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC) Audio Dolby Audio Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio Sintonizador TDT DVB-T/T2 integrado No disponible Certificaciones DRM Widevine L1 Widevine L1 Servicios certificados Netflix 4K, Prime Video, Disney+ Netflix 4K, Prime Video, Disney+ Conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5 (2.4/5 GHz, 2T2R), Bluetooth 5.0 Conectividad cableada Ethernet 10/100 Mbps Ethernet 10/100 Mbps Puertos HDMI 2.1, USB 2.0, AV (3.5 mm), RJ45, entrada antena TDT HDMI 2.1, 2x USB 2.0, AV (3.5 mm), SPDIF óptico, RJ45 Funciones adicionales Chromecast integrado, Google Assistant, grabación y gestión de canales TDT Chromecast integrado, Google Assistant, Auto Frame Rate, control remoto universal Dimensiones 148 x 100 x 31.5 mm 98 x 98 x 20.7 mm Peso 171 g 100 g

Propuestas distintas para el mismo objetivo

Ambos modelos comparten la misma idea de fondo: dotar a tu televisor de funciones inteligentes, sin necesidad de cambiar de televisor ni gastar mucho, la diferencia está en cómo lo hacen.

El MECOOL KT2 incorpora un sintonizador de televisión TDT. Esto quiere decir que no solo sirve para ver Netflix o YouTube, sino que también puedes ver los canales tradicionales con buena calidad de imagen y sin depender del sintonizador del televisor. Es ideal si tienes una tele algo antigua o si el TDT integrado te da problemas. Además, cuenta con Android TV certificado, lo que significa acceso completo a Google Play, compatibilidad con Google Assistant y un uso muy sencillo.

Por su parte, el MECOOL KM9PRO MAX está más orientado a quienes buscan una experiencia de streaming pura, más moderna y completa. Funciona con Google TV, una interfaz más atractiva y centrada en el contenido, similar a la del Chromecast con Google TV. Aunque no tiene TDT, sí ofrece una reproducción muy eficiente en 4K, con soporte para HDR10+ y Dolby Atmos, lo cual se nota especialmente si tienes una barra de sonido o un equipo de audio compatible.

¿Para qué sirven un exáctamente?

Una de las preguntas más comunes cuando hablo de estos dispositivos es: ¿para qué sirve un TV Box si ya tengo un Smart TV? Y la respuesta es sencilla para mejorar la experiencia.

Muchos televisores inteligentes, especialmente los más antiguos o los de gama media-baja, no ofrecen una experiencia que pudieramos denominar comoifluida. Se quedan cortos de potencia, no tienen todas las apps o tardan siglos en cargar. Un dispositivo como el MECOOL KT2 o el KM9PRO MAX elimina esos problemas: funcionan rápido, abren aplicaciones sin esperas largas y están pensados para durar más tiempo sin quedarse fuera de juego.

También son ideales para quienes usan plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Disney+, ya que están certificados para ofrecer contenido en 4K y con buena calidad de audio. Y si tienes una segunda residencia o una tele secundaria sin acceso a Internet, basta con conectarle uno de estos aparatos y tendrás un sistema completo por menos de lo que cuesta una Smart TV básica.

En el caso del KT2, además, puedes grabar programas de la TDT en un USB, lo que le añade un punto extra si todavía ves televisión tradicional o no quieres perderte tu programa favorito.

Tecnología útil y fácil para todos

Tanto el MECOOL KT2 como el KM9PRO MAX me han parecido opciones muy acertadas si buscas mejorar tu experiencia televisiva sin complicarte la vida. Son dispositivos fáciles de instalar, enchufar, conectar a WiFi y listo, compatibles con todo lo que usamos hoy en día y con un precio muy razonable para lo que ofrecen.

El KT2 me parece ideal para quienes aún ven TDT y quieren tenerlo todo en uno. El KM9PRO MAX, en cambio, es perfecto para quienes lo ven todo online y quieren una interfaz moderna, agradable de ver y rápida.

En cualquiera de los dos casos, estamos ante una inversión pequeña pero muy práctica, que puede darle una segunda vida a tu televisor y hacer que disfrutes mucho más del contenido en casa. Una marca que ya ha demostrado por qué es especialista en este tipo de soluciones.