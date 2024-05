MECOOL KM2 PLUS Deluxe: la experiencia definitiva para el entretenimiento en casa

La búsqueda de dispositivos que ofrezcan una experiencia de visualización y sonido superior es constante. El MECOOL, la popular marca asiática, vuelve a la carga con un dispositivo nuevo y de alto nivel, el KM2 PLUS Deluxe. Este se presenta como una solución avanzada, ya que combina tecnología de vanguardia con un diseño muy agradecido para transformar tu salón en un cine en casa. ATe cuento todo lo que necesitas saber sobre esta caja de TV Android y cómo puede llevar tu entretenimiento al siguiente nivel.

MECOOL KM2 PLUS Deluxe

El núcleo del MECOOL KM2 PLUS Deluxe es su procesador ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos Amlogic S905X4. Este potente procesador no solo garantiza un rendimiento eficiente sino que también admite la decodificación AV1 HDR, ofreciendo una calidad de imagen superior y un procesamiento más rápido.

Cuenta con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, este dispositivo proporciona una experiencia de visualización fluida y sin interrupciones. La capacidad de almacenamiento permite descargar aplicaciones y almacenar contenido sin preocuparse por el espacio.

Calidad de imagen y sonido inmersiva

El MECOOL KM2 PLUS Deluxe lleva la experiencia cinematográfica a tu hogar con tecnologías avanzadas de imagen y sonido. Equipado con Dolby Vision y HDR10+, este dispositivo ofrece un rango dinámico más alto que sus predecesores, proporcionando imágenes con una claridad sorprendente y colores vivos que te hacen disfrutar de la experiencia.

Por otro lado, la tecnología Dolby Atmos transforma la sensación auditiva, y crea un entorno de sonido envolvente que te hace sentir en el centro de la acción. Estas características combinadas garantizan que cada película, serie o video que veas sea una experiencia muy agradable.

Streaming de contenido 4K

Una de las mayores ventajas del MECOOL KM2 PLUS Deluxe es su capacidad para transmitir contenido en calidad 4K HDR. Con acceso a más de 800000 películas y episodios de TV, puedes disfrutar de tus favoritos en plataformas como Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube.

Además, la tecnología 4K HDR de última generación permite procesar videos a alta velocidad y soporta reproducción de hasta 60 fotogramas por segundo, asegurando que cada detalle se vea nítido y claro. Es algo que salta a la vista cundo reproducimos contenido en esta resolución, pero lo mejor de todo es que no hay ni el más mínimo ápice de cortes.

Conectividad avanzada con WiFi 6 y Chromecast

La conectividad es un aspecto crucial para cualquier dispositivo de streaming, y el MECOOL KM2 PLUS Deluxe no decepciona. Equipado con WiFi 6, este dispositivo garantiza una conexión a Internet más rápida y estable, ideal para el entretenimiento sin interrupciones, durante las pruebas realizadas no ha mostrado el más mínimo signo de lag o retardo.

Por si fuera poco, cuenta con una LAN de 1000 Mbps, lo que asegura una transmisión de datos eficiente y rápida. La integración de Chromecast permite transmitir contenido desde tus dispositivos móviles directamente a tu televisor, ofreciendo una mayor flexibilidad y comodidad.

Interacción por voz con Google Assistant

La comodidad de controlar tu televisor con tu voz es una realidad con el MECOOL KM2 PLUS Deluxe. Este dispositivo cuenta con Google Assistant integrado, lo que te permite realizar búsquedas rápidas, obtener recomendaciones personalizadas, responder a tus preguntas y controlar dispositivos domésticos inteligentes, todo con simples comandos de voz. Basta con decir «OK Google» o presionar el botón de Google Assistant en el control remoto para empezar a disfrutar de estas funciones.

Una compra muy recomendable

Tras dos semanas de prueba hay que decir que el MECOOL KM2 PLUS Deluxe es mucho más que una simple caja de TV Android que puedas comprar. Su potente procesador, la generosa capacidad de almacenamiento, así como la tecnología avanzadas de imagen y sonido, y conectividad lo convierten en una opción ideal para quienes buscan una experiencia de visualización y sonido garantizada para no fallar.

Es cierto que no es un dispositivo económico, ya que puedes comprarlo en l web de la marca por 129 euros. pero merece la pena. La integración de Google Assistant y Chromecast añade un nivel extra de comodidad y funcionalidad, haciendo de este dispositivo una pieza esencial en cualquier ambiente Si buscas llevar tu entretenimiento en casa al siguiente nivel, el MECOOL KM2 PLUS Deluxe es, sin duda, una excelente elección.