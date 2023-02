Locura con la nueva actualización de Google Maps: ahora puedes entrar dentro de los locales

Seguro que utilizas Google Maps para conocer más sobre un lugar que visitas o recorrer virtualmente una ciudad. La nueva actualización de la app va más allá con Live View, una función que perite explorar el interior de algunos sitios de interés y locales.

Así es la actualización de Google Maps

Esta funcionalidad ya no solo permite navegar a pie de calle, si no entrar en el interior de algunos sitios como restaurante o museos. Esta información, a la que Google ha denominado Vista Inmersiva, se ha comenzado a desplegar esta semana en ciudades. como Londres, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Tokio. Puede probar a echar un vistazo.

De esta forma, se da un paso más allá a la hora de explorar sitios, ya que, en el caso de los locales de comida, podrás saber cómo es el interior antes de hacer tu reserva. La compañía de Mountain View ha anunciado también que en breve estarán disponibles 1000 nuevos lugares, haciendo especial incidencia en museos y lugares e interés público. Se van a incorporar en primer lugar sitios en Madrid y Barcelona.

Por tanto, Google Maps ha dejado de ser una aplicación que permite obtener indicaciones de cómo ir de un sitio a otro, sino que ofrece funcionalidad muy diversas, como el estado del tráfico en tiempo real o el tiempo estimado de llegada de un autobús o metro. Google Maps es una de las apps imprescindibles cuando sales de viaje, por lo que puedes descargarla tanto para Android como para iOS, siempre es un excelente apoyo.

Google retomó muy en serio el desarrollo de Maps, una de sus apps estrella, que siempre ha ocupado un lugar my destacado sobre la propia de Apple, si bien esta última ahora es una app muy competitiva. Pero no cabe duda de que Google Maps está en continua vanguardia a la hora de ofrecer a los usuarios información muy útil. Ya nos sorprendió con Street View, que permite navegar a pie de calle por un porcentaje muy alto del territorio mundial. Con esta nueva vista inversiva en el interior de muchos locales vuelve a tomar la delantera y situarse en un lugar destacado de apps must have y que son imprescindibles.

Permanece atento a tu app de Google Maps y descarga la última actualización disponible si no la tienes todavía, merece mucho la pena. Esta aplicación es una de esas que no puede faltar en tu dispositivo móvil, y a la hora de viajar, es, probablemente, la compañera más fiel.