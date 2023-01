LibreFoods: el bacon hecho con setas que ya arrasa

Encontrar nuevas formas de producir carne es uno de los retos de la industria. Como sabrás, la producción de estos productos requiere muchos recursos, sobre todo agua. LibreFoods es una startup de food tech que está reinventando cómo se produce y se come la carne. Para ello trabajan con todo el poder de las setas con el objetivo de replicar la textura, el sabor y todas las características que tanto gustan de la carne. Con base en Barcelona, Libre ha decidido empezar por España para satisfacer la demanda de proteínas alternativas que simulan al cerdo, en España se consumen 55kg de cerdo per cápita al año. Su producto y apuesta ya está en el mercado; los primeros restaurantes en sumarse a este bacon a base de setas son Guakame en Valencia, Viva Burger y Meat en Madrid y Green and Burger en Barcelona.

Así es LibreFoods

Libre Bacon está hecho sólo utilizando ingredientes naturales, tiene 70% menos grasas, 52% menos calorías que el bacon a base de cerdo y 18% menos sal.

«Libre nació con la misión de jugar un papel fundamental en la transición alimentaria. Aprovechando el poder de las setas queremos reinventar la forma en la que se produce y se consume carne a nivel global. Por eso, estamos muy felices y orgullosos de lanzar nuestro primer producto, Libre Bacon, en donde nacimos, España. Lo vemos como el comienzo de lo que será una revolución alimentaria» desarrolla Alan Ramos, CEO de Libre.

Pero… ¿por qué setas?

Al ser capaces de crecer todo el año, 365 días y sin importar las condiciones climáticas, los hongos tienen la capacidad de alimentar a una población mundial que no deja de crecer. El bacon, hecho con el cuerpo fructífero del hongo, las setas, ya ha sido probado por consumidores finales en LA Vegan Women Summit y en el New Food Conference de Berlín, donde el producto ha sido muy bien recibido.