José Tejero, Country Manager de Skeepers : ‘buscamos opiniones auténticas de los consumidores‘

La autenticidad se ha convertido en un valor central en el mundo del marketing digital, y Skeepers es una de las empresas que lidera esta tendencia. Esta scale-up de origen francés ha consolidado su presencia en España a través de una innovadora plataforma que conecta a marcas con consumidores e influenciadores, apostando por el contenido generado por los propios usuarios. José Tejero, Country Manager de Skeepers en España, profundiza en cómo el valor reside en la credibilidad, facilitar opiniones reales y espontáneas que permitan a las marcas acercarse a sus consumidores desde la confianza y la transparencia.

Pregunta.— Cuéntenos un poco sobre Skeepers y su función.

Respuesta.— Claro, Skeepers es una empresa tecnológica, una scale-up que tenemos presencia en varios países del mundo. No estamos en Estados Unidos, pero sí en Francia, Italia, Alemania, España, Portugal y otros. Nuestra especialidad es ofrecer plataformas SaaS, lo que significa que ofrecemos servicios a través de software, no productos físicos. Nuestro principal objetivo es ayudar a las marcas, nuestros clientes, a generar contenido generado por el usuario, User Generated Content o UGC, es decir, contenido que puede ser opiniones, review, fotos, vídeos, etc.

En España, llevamos operando un poco más de un año y una de nuestras soluciones más populares actualmente es el influencer marketing. Disponemos de una plataforma con más de 15000 micro y nano influenciadores y unos 30000 consumidores registrados. Esto permite a las marcas llevar a cabo campañas de micro o nano influencia y generación de reseñas a través de intercambio de productos.

P.— ¿Cómo funciona esa plataforma para las campañas de influencer marketing?

R.— El proceso es sencillo. Imaginemos que soy L’Oréal y quiero promocionar un sérum específico. Puedo crear una campaña en nuestra plataforma de Skeepers, definiendo el público objetivo; es decir, selecciono micro o nano influenciadores con perfiles en Instagram o TikTok, que tengan un número determinado de seguidores, estén interesados en el cuidado de la piel y tengan ciertas características demográficas. Una vez configurado esto, nuestra plataforma hace un matching entre el perfil de la campaña y los influenciadores interesados.

El sistema también permite enviar productos directamente a los consumidores para que los prueben y generen una reseña. Este contenido es valioso porque es orgánico y permite a las marcas aprovechar la autenticidad de las opiniones reales de los usuarios.

P.— ¿Cuál es el objetivo de Skeepers a largo plazo?

R.— Nuestro objetivo principal como empresa es captar más clientes. Estamos en el sector B2B, dirigiéndonos a marcas, pero una parte esencial de nuestro éxito es la comunidad de influenciadores y consumidores que tenemos. Sin una base sólida de usuarios comprometidos, no podríamos ofrecer un servicio interesante para las marcas. Por eso, damos mucha importancia al mantenimiento y crecimiento de esta comunidad.

Para ello, tenemos un equipo de community management, que no solo gestiona las redes sociales, sino que organiza eventos y actividades para involucrar a nuestra comunidad. Este año, por ejemplo, estuvimos presentes en el SuaveFest, un festival de música creado por una influencer. Es una tendencia que estamos viendo cada vez más, eventos organizados por influencers donde convergen música y otras experiencias.

P.— ¿Qué aporta Skeepers en eventos como el SuaveFest?

R.— En este tipo de eventos, las marcas pueden participar con un stand donde interactúan con los asistentes y llevan a cabo diferentes activaciones. Por ejemplo, ofrecemos sesiones de maquillaje, peinados, áreas de fotos y otros servicios. En el SuaveFest, nosotros estábamos junto a otras marcas como Bioderma, Fini y Grefusa, cada una con su propuesta para atraer a los asistentes.

Decidimos participar porque el perfil de público del SuaveFest encaja bien con nuestra comunidad: personas con seguidores en redes sociales, interesados en tendencias, y, en muchos casos, dentro de un rango de 10,000 a 15,000 seguidores, que es el perfil ideal para Skeepers. Además, colaboramos en el evento con You Are The Princess, una marca de cosmética low-cost que lleva años trabajando con nosotros y que atrae mucho interés en este tipo de entornos.

P.— ¿Qué resultados obtuvieron de la participación en el evento?

R.— La verdad es que fue un éxito. Conseguimos más de 400 nuevos registros en nuestra base de datos, además de muchas interacciones en redes sociales tanto con nuestro contenido como con el generado por el propio SuaveFest. Fue una gran oportunidad para dar visibilidad a la plataforma y atraer nuevos usuarios.

P.— Imagino que para las marcas, tener contenido generado por los usuarios aporta autenticidad, ¿verdad?

R.— Exacto. Nuestro objetivo es que tanto los influenciadores como los consumidores generen una opinión sincera sobre el producto que están probando. Para nosotros es fundamental que el contenido se cree una vez que han recibido y probado el producto, lo cual garantiza una mayor objetividad y autenticidad. Los usuarios se fían más de las opiniones de otros consumidores que de las que puedan venir de la propia marca.

P.— ¿Cómo gestionan ustedes la calidad de las reseñas?

R.— En Skeepers, trabajamos de una forma muy enfocada en el target. No enviamos productos en masa como otras plataformas, sino que seleccionamos a los participantes según el valor del producto y el perfil adecuado. Para productos de mayor valor, como por ejemplo un robot de planchado de 499 €, buscamos un grupo más reducido y específico que pueda ofrecer una reseña detallada y de calidad. Además, facilitamos a las marcas un control total sobre el contenido generado, permitiéndoles revisar las opiniones recibidas y publicarlas en sus webs o redes, pero sin interferir en el mensaje.

P.— ¿Cómo gestionan el perfil demográfico, por ejemplo, si la marca busca una audiencia mayor?

R.— Aunque es cierto que la mayoría de nuestros usuarios son más jóvenes, también hay marcas que buscan un público más senior y valoran mucho las opiniones de personas de 50 o 65 años. Aunque este tipo de perfiles no es el más común, son muy demandados por las marcas, especialmente en sectores donde el poder adquisitivo es más alto. Para estos casos, hacemos una segmentación que permite a las marcas llegar a ese público más específico y codiciado.