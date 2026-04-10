Instagram ya te deja editar comentarios, pero solo si reaccionas en 15 minutos

Instagram por fin ha añadido una función que muchos usuarios llevaban tiempo esperando, la posibilidad de editar comentarios ya publicados. Hasta ahora, cualquier error en un comentario obligaba a borrarlo y escribirlo de nuevo, algo poco práctico cuando se trataba de una simple falta, una palabra mal escrita o una frase que querías matizar. Con este cambio, editar comentarios en Instagram pasa a ser una opción real dentro de la propia app.

La novedad, eso sí, no llega sin condiciones. Instagram solo permite modificar el comentario durante los 15 minutos posteriores a su publicación. Pasado ese margen, el texto queda fijado y ya no se puede tocar. Además, una vez editado, el comentario muestra una marca de “Editado”, de modo que el resto de usuarios sabe que ha sido retocado, aunque no puede ver qué decía antes. Como ha recogido The Verge, la función empezó a aparecer esta semana y, al menos en ese momento, estaba disponible en la app de iOS.

Por qué este cambio sí importa en el uso diario

Puede parecer una novedad pequeña, pero tiene bastante sentido en una red social donde la conversación se mueve rápido y donde un comentario mal redactado puede cambiar por completo el tono de lo que querías decir. No se trata solo de corregir erratas. También sirve para ajustar una respuesta escrita con prisas, añadir una precisión o evitar tener que borrar un mensaje que ya había generado interacción.

Instagram se pone al día con algo que otras plataformas como Facebook ya resolvieron hace tiempo. La diferencia es que aquí no hay un historial visible de cambios para el público, al contrario de lo que ocurre en otros servicios. El usuario que lea ese comentario solo verá que fue editado, pero no podrá comparar la versión antigua con la nueva.

Cómo funciona exactamente

El proceso es sencillo. Tras publicar el comentario, aparece la opción de editarlo desde el propio menú asociado a ese mensaje. Durante esos 15 minutos puedes entrar, corregir el texto y volver a guardarlo. Según las publicaciones que han detectado el despliegue, la edición afecta al texto del comentario, no a otros elementos que pudieran acompañarlo.

Eso significa que Instagram ha optado por una fórmula bastante controlada. Da margen para corregir errores, pero evita que alguien cambie radicalmente el sentido de un comentario mucho tiempo después, cuando ya ha recibido respuestas o ha generado polémica. Es una forma de dar más flexibilidad sin abrir la puerta a abusos evidentes.

Un cambio que encaja con la estrategia reciente de Instagram

La decisión no llega de la nada. Instagram ya introdujo en 2024 la edición de mensajes directos con ese mismo límite de 15 minutos, así que el movimiento encaja con una línea de producto que Meta ya venía probando dentro de la aplicación.

Visto así, la función no sorprende, pero sí era necesaria. Los comentarios seguían siendo uno de esos rincones de Instagram donde un fallo tonto obligaba a empezar de cero. Ahora deja de ser así, aunque con una norma muy clara: si te arrepientes de lo que has escrito o detectas un error, más te vale darte prisa.