HONOR Watch 4: la experiencia de un gran reloj a un precio pequeño

Los relojes inteligentes se han convertido en un accesorio más que posibilitan controlar nuestro estado de salud por la cantidad de ejercicio que realizamos. La forma china HONOR ha presentado recientemente su último dispositivo, concretamente el HONOR Watch 4, y que ofrece todo lo que cualquier usuario necesita en todo momento. Este es nuestro análisis sobre el smartwatch más reciente del mercado.

HONOR Watch 4: versatilidad y diseño

Lo primero que llame a la atención de este dispositivo es que el diseño está muy cuidado. Siguiendo esas líneas redondeadas tan agradecidas que el fabricante da al reloj, nos encontramos con un chasis de aluminio de la serie 6, resistente a la corrosión, lo que ofrece una gran firmeza a la vez que la textura es muy agradecida. Los acabados están bastante bien rematados. La unidad recibida es de color negro, teniendo el chasis un tono algo más claro, mientras que las correas de silicona lo tienen más oscuro. Una combinación muy acertada.

La pantalla es AMOLED de 1,75 pulgadas, ofreciendo una resolución de 390 × 450 pixeles y una frecuencia de refresco de 60 Hz. Sorprende de manera grata la calidad de este panel, que se muestra deficiente ante cualquier condición, incluso las de alta luminosidad. Al tacto, responde perfectamente ante cualquier condición, no ofreciendo toques en falso en ningún momento. Gracias a la aplicación que debes instalar para poner en marcha el reloj, tienes acceso a gran cantidad de esferas, de forma gratuita, más de 300 modelos, con lo cual puedes estar prácticamente un año cambiando de esfera casi cada día.

Este dispositivo se conecta por bluetooth y ofrece la posibilidad de responder las llamadas que recibas en el teléfono. De esta manera, puedes asegurarte de atender cualquier asunto sin necesidad de tener que ir a buscar el móvil. Ideal para cuando salimos a hacer deporte pues estamos en plena naturaleza y tenemos nuestro teléfono en la mochila. El alcance del Bluetooth es el habitual, 10 m, y si sobrepasa esa distancia, en la pantalla del dispositivo aparece una notificación que te avisa de que ya no estás conectado a tu teléfono móvil.

Las llamadas se escuchan bien y tu interlocutor tampoco va a tener problemas en oírte. Eso sí, en un ambiente ruidoso la comunicación siempre se ve afectada, pero esto es algo que pasa con cualquier tipo de dispositivo. No temas a la hora de responder una llamada, oirás perfectamente la conversación y a ti se te percibirá sin problema.

Monitorizar tu salud: la razón de ser del reloj

El dispositivo cuenta con diferentes sensores que permiten medir tanto la frecuencia cardiaca, el nivel de estrés, la saturación de oxígeno en sangre, monitorizar tu sueño y la respiración.

Mediante la aplicación móvil, puedes tener una visión muy clara de todos estos parámetros, que sirven siempre como referencia para tener una idea de cómo vas gestionando tu salud. Un aspecto muy interesante es que el dispositivo dispone de alertas de salud cuando alguno de los parámetros se sale de lo habitual, por ejemplo, que tu frecuencia cardiaca aumente de manera repentina. De la misma manera, actúa como contador de pasos, una función muy útil y que muchas personas utilizan para tener un mínimo de ejercicio físico cada día.

La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS, ofreciendo una visión muy clara y en castellano de todos los parámetros de salud. A medida que la vas monitorizando, es la propia aplicación la que te va recomendando algunos ejercicios para poder mejorar, tales como saltar a la comba, bicicleta o hacer ejercicio en interiores.

Todo un entrenador personal con el cual puedes programar tus entrenamientos tanto si deseas quemar grasa en una semana, trabajar los abdominales o realizar estiramientos de piernas. El dispositivo es capaz de medir tu edad metabólica, lo que permite ponernos en disposición de ajustarnos a un plan de entrenamiento, tanto por semanas, como por meses o a largo plazo, en un año.

Para aquellas personas que deseen quemar el máximo de calorías, el dispositivo, junto con la aplicación, pone en marcha, un algoritmo de entrenamiento avanzado, que permite optimizarlo para ayudarte a quemar más calorías. Las pruebas realizadas han determinado que este dispositivo realiza las mediciones con buena precisión, ya que las he ido comparando con mi dispositivo habitual y las diferencias no han sido para nada reseñables. Una forma de poder confiar plenamente la medición de tu salud al reloj, ya que no se han medido errores significativos en ningún momento.

Puntos fuertes del HONOR Watch 4

Personalmente, es decir que este dispositivo me ha sorprendido de manera muy grata. En primer lugar, porque cuenta con un diseño muy acertado y con unos materiales que parecen resistentes. El reloj se adapta perfectamente a la muñeca y el tamaño de la pantalla es ideal tanto para hombre como para mujer.

Si hay algo especialmente reseñable del dispositivo es que su batería proporciona una duración de hasta dos semanas en condiciones de uso normales. Es obvio que a medida que vayas utilizando el dispositivo o siendo cada vez más exigente con sus especificaciones, la duración de la batería puede ser menor. De la misma manera, debe saber que en condiciones de temperaturas elevadas, la batería de cualquier smartwatch tiende a durar menos. Pero esta gran capacidad permite que te olvides totalmente de llevarte el cargador de viaje. Si sales de casa con el dispositivo a tope, es un acierto.

Quizás otro de los aspectos positivos del HONOR Watch 4 es que conjugar buenas especificaciones y materiales junto con un precio bastante ajustado. Puedes comprarlo por 169 €, lo que no está nada mal para todo lo que puedes hacer con él y la calidad que ofrece. En ningún momento existe la sensación de encontrarnos ante un producto de una categoría inferior.

Conclusiones del HONOR Watch 4

A decir verdad, se trata de un dispositivo que cuenta con todos los elementos para quien desee una monitorización completa de su estado de forma, a la vez que quiera un reloj de uso diario.

El diseño del HONOR Watch 4 es muy acertado, por lo que puede utilizarse tanto con ropa de calle, como a la hora de hacer deporte, sin que desentone. Un gran reloj que sorprende por la calidad de su construcción, a la vez que por su precio pequeño. Sin lugar, a duda, una de las propuestas más acertadas en cuanto a relojes inteligentes que puedes encontrar actualmente.