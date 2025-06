He probado el robot MOVA E30 Ultra y es la materialización de la eficiencia

He estado probando el MOVA E30 Ultra durante varios días, y es de esos productos que dejan un excelente sabor de boca. Completo, sin artificios y que todo lo que ejecuta, lo hace de maravilla. Destacar no es fácil dentro del mundo de los robots limpiadores, donde la profusión de modelos hace que elegir sea una complicación. Pero por todas estas razones este dispositivo es una opción a tener en cuenta.

Así es el MOVA E30 Ultra

Característica Descripción Sistemas de limpieza Aspirado Vormax 7000Pa y fregado DuoScrub con mopas giratorias Tecnología de mapeo LDS con detección de obstáculos 3DAdapt y Pathfinder inteligente Elevación de mopas 10,5 mm para proteger alfombras Depósito polvo (base) 3,2L con vaciado automático Depósitos de agua 4,5L limpia / 4L usada en la estación Autonomía 5200 mAh, hasta 225 m² por carga Control por app Clean Genius 2.0, mapas multifloor, zonas prohibidas, asistentes de voz

Rinde donde otros se quedan cortos

La inspiración del MOVA E30 Ultra es clara y viene de la mano de DREAME, su marca de referencia. Acostumbrado a probar dispositivos de esta firma, me he sentido muy familiarizado desde el primer instante, y eso es un plus. La configuración es sencilla y durante todo el proceso eres guiado. Descargar la app, montar la base, escanear un QR y que se ponga a hacer su trabajo.

El mapeo, imprescindible paras comenzar a identificar zonas, y la navegación LDS funcionan con eficacia. Gracias al sistema Pathfinder y a la detección de obstáculos 3DAdapt, el robot evita sillas, patas de mesa y juguetes sin arrastrarlos ni chocarse torpemente. No hace recorridos erráticos, sino que planifica rutas eficientes que cubren toda la superficie sin dejar áreas sin tocar. Me ha sorprendido su funcionamiento en este sentido, es milimétrico.

Si hay algo que me ha sorprendido desde el primer uso es la potencia del aspirado. Los 7000Pa del sistema Vormax son más que suficientes para llevarse pelusas ocultas, migas de pan endurecidas o restos piezas de juguetes. En zonas con alfombra, el MOVA E30 Ultra detecta de forma automática el material y aplica una doble pasada con más potencia, dejando una sensación de limpieza real.

Friega de verdad y se limpia solo

Donde el MOVA E30 Ultra marca la diferencia es en el fregado. Su sistema DuoScrub no es una simple mopa humedecida, emplea el clásico sistema de dos mopas giratorias que ejercen presión y rotación para eliminar manchas secas. Probé a dejar secar un poco de ketchup en el suelo de la cocina y, en modo mopa intensiva, la eliminó sin dejar rastro.

La tecnología RoboSwing también aporta mucho, el robot realiza pequeños movimientos de oscilación en las esquinas para fregar mejor zócalos y bordes. No hace milagros, pero mejora claramente la limpieza en zonas donde otros robots suelen fallar.

Una vez finalizada la tarea, vuelve a la base y limpia sus mopas de forma automática. La estación cuenta con un depósito de agua sucia de 4L y otro de limpia de 4,5L, por lo que apenas hay que intervenir en el proceso. Además, seca las mopas al aire para evitar malos olores.

Diseñado para despreocuparte

Hay detalles que demuestran que este robot ha sido pensado para simplificarte la vida. Por ejemplo, eleva sus mopas 10,5 mm al pasar por alfombras, evitando mojarlas. Si detecta un umbral de puerta, es capaz de subir hasta 20 mm. Y si está terminando la batería, vuelve a cargarse y retoma desde el punto exacto donde lo dejó.

La app MOVA está bien resuelta. Permite crear mapas de varias plantas, definir zonas de limpieza, establecer límites virtuales o excluir alfombras del fregado. También puedes controlarlo con Alexa, Google Assistant o Siri, la asistente de Apple, algo que en mi caso uso mucho para ponerlo en marcha sin abrir el móvil.

Tamaño, ruido y mantenimiento

Sus dimensiones, 349 mm de diámetro y 98 mm de altura, lo hacen compatible con la mayoría de muebles bajos. El ruido no es excesivo en modo silencioso, pero hay que decir que en modo turbo y durante el vaciado automático de la base, se nota. Nada exagerado, pero conviene programarlo cuando no estés en casa si hay alguien descansando.

El mantenimiento es casi nulo durante semanas. El depósito de polvo de la base tiene capacidad para 0,3 litros, lo que puede durar más de dos meses sin tocarlo. Solo habrás de vaciar el agua sucia de la estación y rellenar la limpia cada cierto tiempo. El filtro HEPA es lavable y las mopas se desmontan fácilmente si necesitas sustituirlas o pasarlas por la lavadora.

Una ayuda valiosa en el día a día

Si tuviera que resumir la experiencia con el MOVA E30 Ultra, diría que es de esos dispositivos que una vez usas, ya no quieres dejar de tener. Porque no solo aspira bien y friega con eficacia, sino que además se ocupa de su propia limpieza. Es una de esas ayudas que ganan valor con el tiempo.

Lo que ofrece está a la altura de robots que valen bastante más, ya que este dispositivo tiene un precio que ronda los 500 euros. La base es compacta, está bien diseñada y se monta en un santiamén. Lo pones en marcha y empieza a cambiar tu rutina desde el primer día.

Tal y como he comentado al principio, deja un gran sabor de boca en un mercado terriblemente saturado de soluciones que, en algunos casos, y te dejan con una sensación de desasosiego. En este caso ha sido todo lo contrario, por lo que si lo que quieres es olvidarte del aspirador tradicional, este robot es una solución inteligente. Su sistema de limpieza, su autonomía y la facilidad de uso justifican con creces su presencia en cualquier hogar que quiera automatizar la limpieza sin renunciar a buenos resultados.