eufyCam C37 Edición 4K, una cámara solar con giro, inclinación y seguimiento por IA

Las cámaras de vigilancia con batería tienen una pega conocida, y es que tarde o temprano hay que subirse a una escalera para cargarlas. La eufyCam C37 Edición 4K evita ese trámite con un panel solar desmontable, y suma un motor que la hace girar e inclinarse para que una sola unidad cubra más terreno que una cámara fija. Yo la he colocado en la terraza a pleno sol, justo el escenario para el que se diseña este tipo de producto.

Así es la eufyCam C37 Edición 4K

La eufyCam C37 Edición 4K es una cámara de seguridad inalámbrica para exteriores que funciona con batería y con un panel solar independiente. Graba en 4K, cubre un campo de visión de 135 grados, admite tarjetas microSD de hasta 256 GB y resiste el agua y el polvo con certificación IP65. Su batería es de 6.700 mAh. Es capaz de reconocer personas, vehículos y mascotas con IA y que no exige suscripción para usarla.

Diseño y montaje en el exterior

El cuerpo es blanco, de acabado mate y texturizado, con una franja dorada que lo rodea y una insignia 4K del mismo color. Sobre la celosía blanca de mi terraza pasa casi desapercibida, y si bien me he ahorrado fijarla en la pared, la marca incluye los accesorios para que puedas fijarla fácilmente. En el frontal negro hay una ventana oscura a un lado, el foco en el centro y la lente al otro.

El panel solar es una pieza aparte, con su propio soporte, unida a la cámara por un cable. Es lo más útil del diseño, porque permite colocar la cámara donde mejor vea y el panel donde más sol reciba, que rara vez coinciden. El cable es lo suficientemente largo para que el panel pueda ser movido dependiendo del lugar en el que se encuentre el astro rey. En todo caso, y tras dejarla estática, no he recibido en estas dos semanas ninguna alerta de batería baja.

Imagen en 4K y visión nocturna

eufy ha incorporado visión nocturna en color con resolución 4K gracias a un foco integrado, y en su tabla de características habla también de un modo infrarrojo. La cámara permite distinguir rostros, matrículas y detalles de la ropa incluso en oscuridad total.

Mi criterio es que la resolución dice cuántos píxeles hay, pero no cuánta luz capta cada uno, y en una cámara de este tamaño tiene más peso más lo segundo. En el visor de la app, de día y noche, la imagen sale con buen nivel de detalle. Se ve todo bien definido, la marca ha hecho un buen trabajo con la óptica.

Giro, inclinación y seguimiento por IA

eufy ofrece cobertura de 360 grados y asegura que elimina los ángulos muertos, y conviene matizarlo. La cámara puede girar, pero en cada momento se ve lo que cabe en sus 135 grados, así que mientras mira hacia un lado no vigila el contrario. Es mejor que una cámara fija, pero no equivale a tener toda la vivienda a la vista a la vez.

En la app, la vista en directo incluye un mando direccional en pantalla para moverla a mano, además de botones para grabar, llamar, activar el giro y la inclinación y encender la luz. El seguimiento automático mantiene centrados a los sujetos que detecta mientras se mueven.

Panel solar y autonomía

La gracia de esta cámara es no tener que cargarla. eufy dice que con suficiente sol la carga solar puede mantenerla encendida de forma continua, y la propia marca matiza que depende de la luz, el ángulo y el tiempo, y que si entra poca energía o la cámara se activa con demasiada frecuencia, la batería puede seguir bajando.

En un patio con sol directo, como el mío, las cuentas salen sin inconvenientes. Tampoco hay que esperar una cámara que grabe todo el día, porque no admite grabación continua 24/7, ni siquiera conectada a una HomeBase. Es una cámara de eventos, que graba cuando detecta algo.

Grabación, HomeBase y app

La cámara no incluye almacenamiento propio, y para grabar eufy indica que hace falta una tarjeta microSD de hasta 256 GB, que se vende por separado, o conectarla a una HomeBase. La marca admite la HomeBase Mini, la HomeBase 3 y la HomeBase Professional, pero no la HomeBase 2. Que no haya cuotas no elimina el gasto inicial, porque a la cámara hay que sumarle la tarjeta o la base. Los vídeos se guardan en local con cifrado, según eufy.

La app organiza la seguridad en modos. Desde Inteligente > Modos se puede poner la cámara en “En casa”, “Fuera de casa”, “Desactivado” u “Horario”, o crear uno “Personalizado”, y cada uno tiene su engranaje de ajustes para decidir qué activa la cámara. También se pueden crear grupos que cambian varios dispositivos a la vez, y en mi app hay dos, “Me quedo” y “Me voy”. Es un esquema fácil de entender, aunque hay que dedicar un rato a configurar qué hace cada modo. Para los asistentes de voz, encontramos aAlexa y el Asistente de Google, y deja fuera HomeKit.

Disponibilidad y precio

La eufyCam C37 Edición 4K se vende en la tienda oficial de eufy en España por 139 euros, y la tienda la presenta con panel solar. La versión de 2K, que mantiene el planteamiento con menos resolución, cuesta 99 euros. También hay un pack de dos cámaras y otro de cuatro con HomeBase 3. A los 139 euros hay que sumar la tarjeta microSD si no se usa una HomeBase.

Mi valoración final

Lo mejor de la eufyCam C37 Edición 4K es su montaje flexible. El panel desmontable permite orientar la cámara y la energía por separado, el giro y la inclinación amplían la zona vigilada y la ausencia de cuotas abarata el uso a largo plazo, según la marca. La app, con sus modos y grupos, es clara y permite adaptar la vigilancia a tus necesidades. El 4K y la visión nocturna en color son los argumentos más atractivos, ya que la cámara ofrece buena definición.

En lo mejorable, hay que comprar aparte la tarjeta microSD, la cámara no está preparada para grabar de forma continua y los 360 grados no son del todo reales. Mi valoración es que funciona como cámara para un patio, un jardín o una entrada con sol directo, donde el panel pueda hacer su trabajo y no se necesite grabación continua.