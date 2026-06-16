Dreame se sitúa en el puesto nº 1 en ventas e ingresos globales de robots aspiradores, según International Data Corporation (IDC)

Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente, desvela que durante el primer trimestre (Q1) de 2026 se posicionó en el puesto n.º 1 en ventas e ingresos globales de robots aspiradores, de acuerdo con International Data Corporation (IDC). Este hito refuerza su posición como líder premium e impulsado por la innovación en la industria del hogar inteligente.

Los robots aspiradores de Dreame se han expandido a más de 120 países y regiones. La compañía ha abierto más de 6,500 tiendas insignia en todo el mundo y ha superado los 11 millones de unidades de envío acumuladas. Posee la cuota de mercado n.º 1 en 30 países —incluyendo más del 50% en 10 de ellos— respaldado por una tasa de crecimiento anual sostenida que supera el 100% durante seis años consecutivos.

Este logro mundial va acompañado de un fuerte impulso en Europa, uno de los mercados estratégicos clave de Dreame. En 2025, la marca se convirtió en número 1 de robots aspiradores en Europa por volumen de envíos, según IDC, registrando al mismo tiempo un crecimiento interanual del 103 % en toda la región. Esta tendencia continuó en 2026, con un aumento de las ventas del 110 % entre enero y abril en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por la creciente demanda de soluciones premium de limpieza inteligente para el hogar.

«Este liderazgo global marca un hito importante en la trayectoria de crecimiento de Dreame y refleja la fuerza de nuestra estrategia basada en la innovación», afirmó Sean Chen, presidente de Dreame WEU. «Europa es ahora uno de nuestros mercados más dinámicos, como lo demuestra nuestra posición número 1 en envío de unidades de robots aspiradores en 2025 y nuestro continuo y sólido crecimiento en toda la región. Seguiremos invirtiendo en tecnologías avanzadas para ofrecer experiencias de limpieza cada vez más inteligentes, de alto rendimiento y autónomas para los consumidores europeos».

Dreame sigue ampliando su cartera de tecnologías avanzadas diseñadas para mejorar la eficiencia y la autonomía de la limpieza del hogar. Desde la navegación inteligente hasta las capacidades para superar obstáculos, las innovaciones de la marca responden a las necesidades reales de los consumidores y ayudan a simplificar la vida cotidiana. Este compromiso con la innovación quedó demostrado recientemente con el lanzamiento comercial del X60 Pro Ultra Complete el 5 de junio. Equipado con el primer brazo robótico de doble articulación de Dreame con un alcance de extensión de 18 cm, el nuevo modelo insignia ejemplifica la ambición de la marca por elevar los estándares de la limpieza inteligente del hogar.