El uso de patinetes eléctricos y de vehículos de movilidad personal se ha disparado de unos años para acá. Sin embargo, la controversia sobre el seguro, que de momento no es obligatorio, es un tema muy recurrente. Por eso, hemos hablado con Rafael Bonilla, mentor internacional de seguros, fundador del Método MAIO, sobre este aspecto tan de actualidad como son los patinetes eléctricos.

Entrevista a Rafael Bonilla

Las soluciones de movilidad urbana se han disparado en nuestro país, ¿qué porcentaje de usuarios utiliza seguro?

Según diversas estimaciones, hay cerca de un millón de vehículos de movilidad personal. Sin embargo, respecto al porcentaje de usuarios con seguro no existe un dato fiable. Al no ser obligatorio, no estar registrados los patinetes en la DGT hasta hace poco que salió una normativa regulatoria y llevar poco tiempo regulado, no se han realizado cruces todavía entre los datos de las compañías con vehículos asegurados y el parque de patinetes de España. A excepción de los ayuntamientos que obligan a tenerlo y los VMP, donde se encuentran catalogados los patinetes y que son de alquiler. Diría que aproximadamente el 80 % de los usuarios de patinetes eléctricos no tienen seguro y es por ello que se necesita con urgencia el control regulatorio máximo de este tipo de vehículos por el bien de la sociedad.

El seguro para patinetes eléctricos no es obligatorio, ¿por qué la ley no ha dado el paso a la obligatoriedad y así garantizar mejor la seguridad de todos?

Existen muchas partes involucradas en el diseño de la normativa que lo regula y hasta la fecha no se consideraba de gran importancia social. No obstante, ante el aumento de los accidentes y del uso del patinete, sobre todo en las zonas urbanas, y las primeras muertes, están cambiando las cosas respecto a la regularización del seguro obligatorio para VMP y, consecuentemente, de los patinetes.

Países como Alemania y Francia ya pusieron en marcha esta regulación en 2019. Creo que las administraciones deberían haberlo hecho antes. No se le ha dado la máxima prioridad a que el seguro sea obligatorio desde hace tiempo.

Bajo mi punto de vista como gestor de riesgos, el seguro para patinetes eléctricos debe proteger, en caso de seguro obligatorio, la integridad económica del conductor del mismo, así como garantizar que la víctima cobre los daños perjuicios que se le hayan ocasionado. Actualmente, si el responsable conductor del patinete no tiene solvencia económica, el perjudicado se ve gravemente afectado para poder resarcir sus daños, sobre todo si son físicos, por ejemplo, una invalidez a consecuencia del accidente. De ahí la importancia social del seguro.

Los siniestros en los que intervienen patinetes eléctricos son muy numerosos, ¿qué hay detrás de ellos?

Las estadísticas se suelen extraer sobre los VMP, en los que se encuentran catalogados los patinetes, donde hoy en día absorben la mayoría absoluta en porcentaje de VMP en España. Según el 2º barómetro del RACC sobre los VMP del 2022 en Barcelona, “el 32% de los usuarios admite desconocer la normativa que los regula”. Por tanto, queda demostrada la irresponsabilidad de una proporción elevada de los conductores de patinetes, que lo consideran un juguete. Por otra parte, también es necesario tomar conciencia sobre la responsabilidad civil de conducir un patinete eléctrico. Hay que pensar que por muy pequeño que sea el accidente las posibilidades de sufrir daños físicos son altísimas. Por eso es importante y recomendable contratar un seguro como conductores que cubra una alta cantidad en capital de invalidez.

Las circunstancias más habituales en los accidentes por patinetes eléctricos suelen ser la falta de atención, el desconocimiento de las normas de circulación y su cumplimiento, moverse con auriculares y por aceras, la velocidad, el mantenimiento técnico y la dificultad de adaptación a los demás vehículos.

¿Qué le recomendaría al usuario de patinete eléctrico a la hora de contratar un seguro?

Principalmente, entender que el seguro tiene la función de protegerle las espaldas tanto por daños materiales como personales, bien a terceros o por propios. Es importante que le cubra de forma integral según su situación económica actual y contratar el capital más elevado que se pueda permitir. Yo aconsejo mínimo 600000 euros para “«curarse en salud», aunque 1000000 sería lo ideal. También hay que tener en cuenta que hay pólizas que protegen solo al conductor y no al patinete, por lo que debería elegir coberturas para el propio vehículo y la persona que lo usa. Y por último, seleccionar a un mediador de seguros profesional y, si es especialista en este tipo de VMP, todavía mejor.