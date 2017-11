Honor presenta su cámara con Face ID y sus animoji 3D al estilo del iPhone X

Tenía que pasar, no sabíamos si antes o después, pero estaba claro que los fabricantes de smartphones Android iban a desarrollar sistemas similares a la cámara True Depth del iPhone X y su reconocimiento facial Face ID. Y hoy ya, el fabricante Honor, que como quizá sabes forma parte de Huawei, ha anunciado ya una nueva cámara frontal que incluye sensor de infrarrojos, un emisor de láser VCSEL (como el que usa el “dot projector”), y sensores de proximidad para obtener las mismas funcionalidades de reconocimiento facial y, no te lo pierdas, los mismos emoji animados o “animoji” que tan famoso han hecho al iPhone X. El anuncio se ha llevado a cabo en la presentación del Honor V10, que todavía no equipa esta cámara frontal, y de momento se desconoce cuándo lo veremos en un smartphone de la marca, pero se entiende que no tardará mucho.

La noticia es un jarro de agua fría para Apple, ya que se estimaba que la compañía de la manzana tenía al menos un adelanto de dos años con respecto al resto de la industria. Sin embargo, está claro que con su producto en la calle es mucho más fácil desarrollar uno similar.

Lo interesante no sólo es que Honor ya presume de que tendrá un reconocimiento facial tan efectivo y seguro como el de Apple sino que ya asegura que sus animoji serán “mejores” a la hora de leer las expresiones faciales del usuario. Por supuesto, el aspecto de los animoji de Honor es algo distinto a los de Apple y en muchos casos parecen más personajes de dibujos animados de tipo “animé” aunque también hay animales y personajes similares a los que ofrece el iPhone X.

De hecho, en su demostración, Honor se atreve a mostrar ejemplos de cómo reaccionan sus emoji frente a una expresión facial y cómo lo hacen los de emoji de Apple. Lo que no se sabe es si la cámara servirá para crear efectos como el efecto retrato del iPhone X que es otra de las prestaciones distintivas.

La noticia de la nueva cámara 3D de Honor ha sido publicada por Winfuture y se explica que la velocidad del reconocimiento facial sería de unos 400 milisegundos, es decir, algo más lento que los lectores de huella que suelen necesitar entre 100 y 300 milisegundos para desbloquear el smartphone. Como puedes ver en las imágenes, el tamaño del módulo es respetable, al menos tan grande como el de la cámara True Depth de Apple, lo que significa que el smartphone necesitará un marco superior más ancho o bien un corte en la pantalla como el “notch” del iPhone X.

¿Y tú crees que la cámara 3D y el reconocimiento facial son realmente interesantes o es sólo la moda que impone Apple?