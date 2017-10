iPhone 7 Plus vs iPhone 8 Plus, ¿merece la pena por la cámara?

Si eres de lo que sigue las noticias alrededor del mundo Apple o si estás pensando en hacerte con un nuevo smartphone de esta compañía, te habrá sorprendido la noticia que se publicó hace unos días y que señala que el iPhone 7 se vende más en las tiendas de Apple que el nuevo iPhone 8. Según este informe, muchos usuarios no encuentran suficientemente importantes las diferencias entre el iPhone 7 y el iPhone 8 y por ello es muy interesante el análisis que publica CNET en el que compara precisamente la cámara del nuevo iPhone 8 Plus frente al iPhone 7 Plus. Y es que, la gran pregunta es: ¿cuánta diferencia hay entre la cámara del nuevo modelo y el anterior? Pues si quieres saber la respuesta, sigue leyendo.

Si echas un vistazo a lugares como DxOMark, una de las referencias en pruebas de cámaras de smartphones (y de cámaras en general), verás que sí hay algunas diferencias en las puntuaciones del iPhone 7 Plus y el nuevo modelo; pero también puedes comprobar en las imágenes de ejemplo que la distancia entre ambas cámaras es pequeña.

El iPhone 8 Plus consigue sobre todo mejores resultados con poca luz y tiene un mejor estabilizador.

En las pruebas de CNET no hay una análisis tan científico, pero sí puedes ver un montón de ejemplos para comprobar hasta qué punto merece la pena la cámara del nuevo iPhone 8. Según Apple, el iPhone 8 Plus tiene estabilizador óptico en ambas cámaras traseras y se ha mejorado ligeramente la sensibilidad de los sensores, que es precisamente lo que se traduce en mejores imágenes con poca luz.

En el análisis de CNET, la conclusión fundamental es que el iPhone 8 Plus tiene un detalle ligeramente superior y en algunas imágenes puedes comprobar que consigue algo más de saturación y contraste.

Sin embargo, para CNET la diferencia más importante está en el flash de sincronización lenta (una función que tienen la mayoría de cámaras aunque pocos móviles) que consigue imágenes más naturales en interiores o en general cuando hay poca luz.

En el iPhone 8 Plus tienes algunos detalles más como la grabación 4K a 60 fotogramas por segundo, y según las pruebas consigue también algo más de detalle en vídeo (aunque a decir verdad, la mayor pérdida de detalle en la grabación de vídeo está relacionada con lo mucho que debe comprimirse éste vídeo).

¿La conclusión? Sencillamente se puede decir que hay una ligera diferencia de calidad entre las imágenes que consigue el iPhone 8 Plus con respecto a su predecesor; pero de ambos terminales también se puede afirmar que tienen una de las mejores cámaras del mercado. Así, si el apartado fotográfico es importante, pero puedes vivir sin “lo último de lo último”, la verdad es que el iPhone 7 Plus es a día de hoy una mejor oferta en términos de precio y prestaciones que el nuevo modelo (el iPhone 7 Plus cuesta unos 150 euros menos). Por supuesto, si te interesa la carga inalámbrica, quieres tener el más potente procesador y te gusta el detalle de la trasera de cristal tendrás que pagar los 920 euros que cuesta el nuevo iPhone 8 Plus.