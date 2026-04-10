La tragedia que persigue a ‘Zazza, el Italiano’: acusan al influencer de haber condenado a muerte a una familia brasileña

El conocido influencer Zazza el Italiano se ha visto envuelto en una polémica tras su último viaje a Brasil, donde fue a grabar las favelas y cómo es la vida allí. Para poder acceder a las zonas conflictivas, el youtuber contrató un guía local para facilitar su acceso, y a pesar de que se le prohibió explícitamente grabar ciertas áreas y rostros, Zazza habría utilizado cámaras ocultas para registrar material sensible, algo que las personas dentro de las favelas habrían notado.

La situación escaló días después, cuando el creador de contenido regresó a España, donde recibió una llamada desesperada del guía. Según contó el propio Zazza, el hombre, entre lágrimas, le suplicó que no publicara el video, asegurando que si la grabación salía a la luz, iban a matarle a él y a su hermana.

«Me llama mi contacto llorando y me dice: ‘Escucha, han visto que estabas grabando en la parte de los murales, pero me han dicho mi nombre, han dicho que mi hermana se llama Paca, y si sale el vídeo, me matan a mí y me matan a mi hermana, y me lo han prometido’, entonces no hay vídeo, no lo voy a sacar», aseguró Zazza cuando el pasado mes de febrero asistió al podcast The Wild Project.

En The Wild Project Zazza reconoce que le llamaron llorando para que no publicara el vídeo en las favelas Dice que no lo publicaría pero días después lo hizo. Ahora ya no se puede encontrar pues lo ha ocultadopic.twitter.com/YEIQIjR2vH — LO + VIRAL (@SuperViiral) April 9, 2026

Estas declaraciones del creador de contenido, según los internautas, fueron un «engaño», ya que Zazza habría publicado el vídeo con las imágenes de las caras del hombre y de su hermana. En el vídeo, el italiano justificaría su decisión señalando que lo hacía para «protegerlos». «Si les pasa algo, la Policía ya sabe por dónde tiene que investigar», dijo. Poco después, el influencer comenzó a eliminar los videos de sus plataformas ante los rumores en redes de que, finalmente, habían asesinado al guía y a su hermana.

Las redes acusan a Zazza

Tras la retirada del vídeo, los internautas han estallado contra Zazza, sobre todo en su último post de Instagram, donde hay comentarios como: «No sé cómo puedes dormir por las noches después de lo de Brasil», «No puedes fingir demencia, italiano, tienes que aclarar todo o se te acaba la carrera» o «Mataron a una familia por dártelas de vivo». Así, acusan al influencer de haber sido cómplice de la muerte de la familia brasileña, un hecho que no ha sido confirmado.

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De igual manera, en X (anteriormente conocido como Twitter) los comentarios contra Zazza no han parado. «Zazza es responsable directo de la muerte de estas personas» o «Merece prisión, sin más», son los más repetidos.

Zazza es responsable directo de la muerte de estas personas — ; (@_darknesssssss_) April 10, 2026

Merece prisión, sin más — Borja G (@elborjag) April 9, 2026

Imagínate invitar a alguien a tu barrio, confiar en él, y que sin querer termine exponiendo tu vida ante personas peligrosas. Lo que después terminará con tu vida y de la familia que creaste. — tobiaswmereles (@tobiaswmereles) April 10, 2026