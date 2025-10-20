Muere una navarra de 27 años tras precipitarse en el Pico de las Neveras (Huesca)

Una joven montañera de 27 años vecina de Tudela (Navarra) ha fallecido este domingo tras precipitarse en el Pico de las Neveras, en la zona de Panticosa (Huesca). El trágico suceso se produjo durante una ruta de montaña que la víctima realizaba acompañada de sus dos perros, uno de los cuales también falleció en el accidente.

La alerta saltó en torno a las 10:09 horas de la mañana del domingo, cuando la Central 062 de la Guardia Civil recibió un aviso a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Navarra. Un familiar de la joven informó de que había salido el sábado para realizar una ruta por la zona y activó de inmediato el dispositivo de búsqueda.

Los agentes localizaron rápidamente el vehículo de la montañera en el paraje de la Casa de Piedra de Baños de Panticosa, lo que confirmó que la joven se encontraba en la zona y activó de inmediato el dispositivo de búsqueda. Tras varios vuelos de reconocimiento por la zona, a las 15:10 horas la montañera fue localizada sin vida en una zona de difícil acceso, junto a uno de sus perros, que también había fallecido.

Las labores de evacuación del cuerpo fueron especialmente complicadas por las condiciones meteorológicas adversas. Fuertes vientos azotaban la zona, dificultando enormemente el operativo de rescate en una zona ya de por sí complicada por su orografía.

Finalmente, el cuerpo pudo ser trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Panticosa, donde aguardaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca, donde se practicarán las diligencias correspondientes.

El segundo perro que acompañaba a la montañera en su ruta no ha sido localizado, por lo que se desconoce su paradero. Los efectivos continúan atentos por si el animal apareciera en la zona.

En el operativo de búsqueda y rescate han participado el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca, un médico del 061 y patrullas de la Guardia Civil.