Un hombre de 31 años con antecedentes por narcotráfico ha muerto durante un nuevo tiroteo con la Policía Nacional en el transcurso de una operación contra el tráfico de drogas en Cambados (Pontevedra) que de momento se salda con 15 detenidos.

El hospital de O Salnés ha confirmado el fallecimiento del hombre, que ingresó sobre las 07.30 horas de esta mañana con una herida de bala. «El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud», apuntan en un comunicado.

La familia de la víctima y en especial su pareja insiste en que la Policía echó abajo la puerta de su domicilio por orden judicial y cuando Jonathan S. se levantó alarmado por el ruido recibió un disparo en el hombro.

«Estaba desarmado»

El abogado de la víctima del disparo asegura que el joven no estaba armado y en ese momento dormía junto a su pareja, testigo de los hechos. Según el letrado, tampoco se ha hallado ningún arma de fuego en la vivienda.

En el marco del operativo policial se han llevado a cabo registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia que de momento se han cobrado un total de 15 detenidos.

La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinada por la plaza 4 de los juzgados de Instrucción de Cambados, en turno de guardia en el momento de los hechos. Precisamente, este juzgado que instruye la causa por narcotráfico de la Policía Nacional ha ordenado a la Guardia Civil investigar el homicidio del presunto narco.

«Seguramente no quiso matarle»

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha defendido este martes que el tiroteo mortal en la localidad «no es algo representativo» de la villa y ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras el suceso.

El regidor ha recordado que quienes viven y conocen el municipio saben que se trata de un lugar «seguro y tranquilo» y calificó el episodio como un «caso aislado» dentro de la realidad habitual de la localidad.

“Es una situación dura para todo el mundo”, afirmó Lago. El alcalde ha expresado su pesar por lo ocurrido y trasladado su apoyo tanto a la familia del fallecido como al agente implicado en el disparo, del que dijo que «seguramente no tenía intención de causarle la muerte».