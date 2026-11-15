Muere un hombre sepultado bajo los escombros al derrumbarse una casa en Riba-roja de Ebro

El derrumbe de una casa de dos plantas ha acabado este domingo con la vida de un hombre en Riba-roja de Ebro, en la provincia de Tarragona. La víctima ha quedado atrapada bajo los escombros del inmueble y los Bomberos de la Generalitat han tenido que abrirse paso entre los restos para llegar hasta ella. Una vez extraído el cuerpo, los servicios de emergencia han confirmado su muerte.

El suceso se ha producido en una vivienda de la calle de la Paja. Los bomberos han recibido el aviso a las 08:02 horas y han movilizado doce dotaciones, con un total de 18 efectivos, ante la posibilidad de que hubiera una persona atrapada tras el colapso.

Al llegar a la zona, los equipos han revisado el edificio derrumbado hasta localizar el punto en el que se encontraba el hombre. A partir de entonces, la intervención se ha centrado en retirar el material que impedía acceder a él. Para ello, los bomberos han contado con maquinaria pesada facilitada por el Ayuntamiento.

Tras las labores de desescombro, los efectivos han podido alcanzar y extraer a la víctima. El hombre se encontraba sin vida.

La búsqueda entre los escombros

El derrumbe ha movilizado a especialistas del Grupo de Estructuras Colapsadas de los Bomberos de la Generalitat, además de al resto de efectivos desplazados con las doce dotaciones.

El Sistema de Emergencias Médicas ha activado dos ambulancias y un equipo conjunto de bomberos y sanitarios. Los Mossos d’Esquadra también han enviado a sus servicios de investigación para realizar las correspondientes diligencias judiciales.

La policía catalana ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el derrumbe de la vivienda, que ha quedado completamente destruida.

Daños en el edificio contiguo

El inmueble situado junto a la casa derrumbada también ha sufrido daños. El colapso ha dejado un agujero en una de sus paredes laterales, aunque el edificio se encontraba vacío en el momento del suceso.

Tras la intervención, técnicos del Ayuntamiento de Riba-roja de Ebro se han desplazado a la zona para evaluar el estado de la construcción contigua. La inspección ha concluido que, pese al desperfecto en la pared, no presenta daños estructurales que comprometan su habitabilidad.

Las labores de emergencia en la calle de la Paja han permitido localizar y retirar el cuerpo del hombre, mientras los investigadores trabajan para aclarar lo ocurrido.