Detenido un hombre por apuñalar a su ex mujer en una cafetería de Priego (Córdoba)

La Guardia Civil ha detenido en el municipio cordobés de Priego a un hombre de algo más de 75 años durante la mañana de este lunes tras apuñalar en varias ocasiones a su ex mujer en el interior de una cafetería de esta localidad. Según fuentes de la investigación, la agresión tuvo lugar a plena luz del día, en el bar Aromas, alrededor de las once de la mañana, cuando se produjo una fuerte discusión entre la mujer y el agresor.

En un intento de protegerse, la víctima se desplazó hasta la zona de la barra, momento en el que el hombre de avanzada edad aprovechó para propinarle una puñalada en el cuello. El arma pasó a escasos centímetros de la arteria yugular y chocó contra el esternón, lo que evitó que la agresión tuviera consecuencias mortales para la mujer.

Ante esta situación, el hostelero no dudó en intervenir en defensa de la mujer para tratar de alejar al atacante. La víctima contaba con una orden de alejamiento en vigor sobre su agresor, lo que denota la actuación previa de un juzgado. Mientras la mujer trataba de defenderse forcejeando, sufrió varios navajazos en la zona del antebrazo.

Tras recibir el aviso de que el detenido había causado diversas heridas considerables, la Policía Local y la Guardia Civil se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos gracias a la cercanía de sus dependencias y redujeron al atacante, le requisaron el arma y procedieron a su detención.

La mujer herida, por su parte, fue trasladada a un centro sanitario de la propia localidad, donde recibió una primera atención, mientras que el hombre detenido ya ha sido puesto a disposición judicial, un trámite que la ley contempla en un plazo máximo de 72 horas desde la detención. De momento no se ha establecido si la agresión se inscribe en un caso de violencia de género.