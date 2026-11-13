Un incendio en un edificio del barrio bilbaíno de Uribarri deja 22 personas heridas

Un incendio en un edificio de viviendas en el barrio de Uribarri de Bilbao ha dejado 22 heridos que han tenido que ser trasladado al hospital. Entre ellos se encuentra una mujer en estado grave por inhalación de humo y quemaduras y un bombero que ha sufrido contusiones tras una caída por la caja de las escaleras. Además, 25 personas han tenido que ser atendidas en el lugar de los hechos.

El fuego se inició pasada la medianoche en una vivienda del número 7 de la calle Monte Izaro. Los bomberos lograron extinguirlo hacia las 04:00 horas. Las primeras dotaciones que llegaron se encontraron «con toda la calle completamente llena de humo y gente ya saliendo por sus propios medios», según ha explicado el jefe operativo de Bomberos de Bilbao, Ignacio García Urquiza.

Asimismo, García ha indicado que las labores de salvamento y de extinción fueron «complicadas, porque toda la caja de escalera estaba repleta de un humo muy denso» y «todos los residentes, a pesar de que se intentaba que se confinasen las viviendas, quisieron salir». Por ello, las tareas de las primeras dotaciones que han llegado del Parque de Bomberos de Deusto se centraron en el salvamento y evacuación de «prácticamente todas las personas que estaban en la caja de escaleras que no podían ni ver ni respirar».

García ha justificado que, «en una situación de tanto estrés y tensión el instinto de supervivencia de las personas te lleva a intentar salir y ponerte a salvo, aunque estaríamos hablando de un número mucho más reducido de personas atendidas si hubiésemos conseguido que se hubiesen confinado en sus viviendas».

La estructura de edificio, que es de hormigón, no se ha visto afectada. En cuanto al origen del incendio, el responsable de los Bomberos de Bilbao ha dicho que que tienen localizada la habitación donde ha comenzado el fuego, que es la habitación donde dormía la mujer que se encuentra en estado grave, pero, por el momento, desconocen las causas.

47 personas han tenido que ser atendidas debido al incendio, de las cuales 22 han sido trasladadas a hospitales, en concreto seis a Basurto, ocho a Cruces -una con pronóstico muy grave-, dos a San Eloy, y cinco a Galdakao, además de un bombero a la Mutua.

Las 25 personas restantes han sido dadas de alta en el lugar, entre ellas dos ertzainas afectados por inhalación de humo mientras ayudaban a salir de sus viviendas a vecinos, según han confirmado desde el departamento de Seguridad.

La concejal de Seguridad de Bilbao, Amaia Arregi, que se ha acercado esta mañana al lugar del incendio, ha informado de que todo indica que «las causas del incendio han sido fortuitas», pero, «por el momento, es pronto para decirlo».

La edil de Seguridad ha informado de que la persona que está en estado más grave es la propietaria del piso donde, al parecer, se originó el incendio y que ha resultado el más dañado. La mujer, que se encontraba sola en la vivienda, está ingresada en el Hospital de Cruces y permanece sedada.

Por otro lado, ha indicado que todas las familias han podido volver a sus casas o han tenido otras formas de alojarse, de forma que el SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales) sólo ha tenido que realojar a una familia, una persona con sus dos hijos mayores de edad y una mascota que ocupaba el bajo colindante a la vivienda origen del fuego.

Las recomendaciones de los Bomberos

El responsable de Bomberos de Bilbao ha señalado que, ante un incendio como el ocurrido esta madrugada en el barrio de Uribarri, en edificios con un sistema constructivo «muy consolidado», lo más seguro es confinarse en la vivienda y, en todo caso, «si termina entrando algo de humo en la vivienda, automáticamente avisar al 112».

«Si tenemos un fuego en el bajo, en el primer piso, y vivimos en el quinto, y pretendemos salir por la caja de escalera inundada de humo, las posibilidades de supervivencia son muy pocas, porque es como intentar salir por una chimenea con temperaturas altísimas», ha advertido, para insistir en que «lo más seguro es confinarse en la vivienda y cerrar la puerta al fuego».

En ese sentido, ha relatado que en el incendio de esta madrugada han visto «todas las acometidas eléctricas completamente destrozadas o fundidas por las altas temperaturas» y personas salían «completamente ennegrecidas».