Un incendio arrasa una embarcación atracada en el puerto de Denia (Alicante) que termina hundiéndose

Un catamarán atracado en el pantalán G del puerto de Denia, en Alicante, se ha incendiado este lunes tras una posible explosión y ha terminado hundiéndose. En el momento en que se han producido los hechos, pasadas las 16:00 horas, no había nadie a bordo. El fuego ha originado una gran columna de humo, a consecuencia de la fibra de vidrio, de la que estaba hecha la embarcación, como puede verse en el vídeo que ilustra esta información. La rápida intervención de los bomberos de los parques de Denia y Benisa del Consorcio de la Diputación de Alicante ha evitado que las llamas se propagaran a otros barcos.

Los trabajos efectuados por los bomberos han consistido esencialmente en bajar calorías y evitar la propagación del incendio. En las tareas de extinción han intervenido cuatro dotaciones de los parques del Consorcio de la Diputación de Alicante en Denia (principal), Benisa (auxiliar), ambos de la Comarca de la Marina Alta, en Alicante, con una Bomba Urbana Pesada (BUP) y una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ).

Se da la circunstancia de que el 25 de junio de 2025, tal como entonces publicó OKDIARIO, un catamarán de lujo, de bandera polaca, y 23 metros de largo por 11 de ancho, se incendió a las 01:23 horas en la zona de Moll de la Pansa, también en el puerto de Denia.

Como ahora, la rápida respuesta de los bomberos evitó entonces que las llamas se propagasen a las embarcaciones más cercanas, pero el incendio continuó activo durante varias horas más.

En aquel caso, algunas personas tuvieron que ser desalojadas de embarcaciones cercanas a la siniestrada, aunque tampoco en el incendio de aquella embarcación en aquel 25 de junio hubo que lamentar víctimas. Un vigilante del varadero sí necesitó ser hospitalizado a causa de una taquicardia producida como producto de aquel incendio hace ahora 17 meses.