La peluquería más peligrosa de Madrid: armas cargadas y cocaína en un local del barrio de Tetuán

Entre rulos y tijeras, los perros de la Policía han encontrado un revólver cargado y listo para usar, bolsas de marihuana y dosis de cocaína para traficar Todo, escondido en una peluquería del barrio madrileño de Tetuán que priorizaba el tráfico de drogas sobre el estilismo de sus clientes.

La intervención de la Policía Municipal de Madrid se produjo durante un dispositivo de prevención en el local, abierto al público, después de que los agentes detectaran un inusual trasiego de personas. Ante las sospechas, los policías accedieron al interior para identificar a los presentes.

Nada más entrar en el local, en ese momento con abundante clientela, los agentes se toparon con un espejo en el que había dispuestas varias rayas de cocaína listas para su consumo.

El hallazgo motivó una inspección más exhaustiva del establecimiento, en la que participaron también agentes con perros adiestrados. Los canes localizaron un hueco oculto en una de las baldas de un armario, donde se encontraba escondida más sustancia estupefaciente.

Detenido el gerente de 48 años

Los policías intervinieron en concreto más de 600 gramos de cocaína y fenacetina, además de 100 gramos de marihuana, 500 cajetillas de tabaco y más de 2.000 euros en efectivo.

El dueño de la peluquería también escondía un revólver municionado con cuatro cartuchos, oculto en el interior de una nevera, así como otros seis cartuchos adicionales y un cuchillo.

Por estos hechos, el gerente de la peluquería, un hombre de 48 años y nacionalidad dominicana, fue detenido bajo la acusación de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, este último delito penado con dos años de cárcel. El local ha quedado precintado temporalmente y la clientela tendrá que buscar otra peluquería menos peligrosa en el barrio.