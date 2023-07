Un hombre sirio ha sido detenido esta tarde en Logroño como presunto autor del asesinato de su mujer, también siria, tras lo cual, según las primeras investigaciones, se habría llevado a los tres hijos de la pareja con la intención de ahogarlos en el río Ebro, han confirmado fuentes de la investigación.

El suceso ha ocurrido hacia las 15:30 horas de este sábado en el segundo piso del número 1 de la Plaza Martínez Flamarique de la capital riojana, hasta donde se han trasladado agentes de la Policía Nacional y Local tras recibir un aviso sobre un posible caso de violencia.

El hombre, de unos 40 años, ha sido detenido en los alrededores de la calle Harinera, en la zona conocida como La Isla, junto al río Ebro, cuando presuntamente intentaba ahogar a los tres pequeños. Los primeros datos señalan que, al parecer, uno de los niños ha logrado huir y ha avisado de lo ocurrido.

El detenido y la víctima son de origen sirio, llevaban ocho años en Logroño y no constan denuncias previas por maltrato o violencia de género. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se ha acercado hasta el domicilio donde ha ocurrido el suceso, aunque no ha hecho declaraciones. Una vez confirmado que se trata de un caso de violencia machista, el Ayuntamiento de Logroño ha activado el protocolo de duelo que tiene establecido únicamente para estos casos y no para otro tipo de violencias en el hogar.

Minuto de silencio

Por lo tanto, la Delegación del Gobierno en La Rioja ha convocado para este domingo, 9 de julio, a las 12 horas, en El Espolón (frente al edificio de la Delegación) un minuto de silencio para condenar el asesinato cometido este sábado en Logroño.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha expresado su «más absoluta condena y rechazo por este presunto asesinato por violencia de género» y traslada «todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima».