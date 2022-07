El jurado popular ha declarado a Jorge Ignacio Palma culpable del asesinato machista de Marta Calvo y de Lady Marcela Vargas, y del homicidio de Arliene Ramos. También es declarado culpable de otros siete intentos de homicidio y de cometer abusos sexuales sobre un total de 10 mujeres. En el caso de Marta Calvo el jurado se pronunció por unanimidad. Este veredicto le abre la posibilidad de una condena a Prisión Permanente Revisable (PPR). El veredicto al que llegaron las nueve personas del jurado tras cuatro días de deliberación supone que ahora la jueza decidirá las penas que se le impondrán a Palma por cada uno de estos delitos y sentenciará dentro de unos días.

El acusado defendió su inocencia durante todo el juicio, que comenzó el pasado 13 de junio y duró un mes, e incluso durante su último turno palabra, insistió en que «lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales». Palma estaba también acusado de otros siete delitos de abusos sexuales sobre otras tantas prostitutas contratadas con el objetivo de mantener una «fiesta blanca», donde se mezclan las relaciones sexuales con el consumo de cocaína.

La Fiscalía solicitaba 120 años de prisión, pero algunas acusaciones, como la de Marta Calvo, pedían la pena de Prisión Permanente Revisable (PPR). La Fiscalía le atribuye 3 homicidios y 10 delitos de abusos sexuales. Su defensa reclamaba la absolución. En su acusación, la Fiscalía apunta que «el acusado contactó con Marta Calvo Burón (…) sobre las 01.00 horas del día 7 de noviembre de 2019» y «la recogió (…) en el piso situado en la calle Rumbao. Llegaron al pueblo de Manuel sobre las 03.30 horas de ese mismo día y al domicilio del mismo (…)».

En el escrito de acusación el fiscal describía los hechos afirmando que «ya en la vivienda mantuvieron relaciones sexuales tras consumir cocaína y actuar el acusado como hacía todas las veces anteriores, y con absoluto desprecio para la vida de Marta, colocando bolitas de cocaína en la vagina y el ano que le produjeron la muerte». Continuaba diciendo que «a la vista del fallecimiento de Marta, teniendo en cuenta lo que había pasado con Lady Marcela y Arliene esta vez decidió deshacerse del cuerpo, sin que se haya acreditado de qué manera ni haya sido hallado resto alguno del mismo». Jorge Ignacio Palma permaneció un mes huyendo de la Justicia hasta que se entregó ante la Guardia Civil el 4 de diciembre de 2019 e ingresó en prisión dos días más tarde.

Durante el juicio una de las acusaciones fue retirada porque la víctima no quiso prestar declaración. La investigación destapó toda una investigación que acabó descubriendo a otras 8 víctimas, que no llegaron a morir por la intervención de los médicos o su propia pericia para impedir que la cocaína que les introducía el acusado en su vagina llegase a matarlas.

Marta Calvo se convirtió en la última víctima el 7 de noviembre de 2019 tras acudir a una cita con Palma en su casa de la localidad valenciana de Manuel, donde no se hallaron restos biológicos de Marta. Sin embargo, sí se encontraron restos de sangre de Marta Calvo en un pantalón de Palma en su otro domicilio de la calle L´Ollería de Valencia y en el dormitorio de Palma en la casa de Manuel se encontró una lentilla de Marta Calvo.

Los restos fueron analizados y dieron positivo al cruzarlos con el perfil genético de su madre, Marisol Burón, que llegó a prestar declaración en el juicio por el asesinato de su hija Marta y a pedirle a Palma que dijese la verdad de donde se había desecho del cadáver de su hija, ya que la teoría del descuartizamiento del mismo y de haberlo dejado en varios cubos de basura perdió consistencia durante el transcurso de la investigación de la Guardia Civil. Ésta es una de las incógnitas que dejará este caso a pesar del veredicto, recuperar el cuerpo de Marta Calvo.