El tremendo ridículo de Aitana en su clase de conducir: se le da fatal

Aitana Ocaña nunca hubiera imaginado que se fuera a convertir en un rostro tan popular. Su talento es incuestionable. Llena escenarios y escribe canciones que se convierten en un éxito, pero tiene otra faceta que nadie puede negar. Se ha convertido en un personaje muy importante para la crónica social, especialmente después de su ruptura con Miguel Bernardeau.

El espacio que presentan Nuria Marín y María Patiño fue uno de los primeros en sacar a la luz la supuesta relación sentimental que Aitana tiene con su compañero Sebastían Yatra. Por ese motivo sigue los pasos de la cantante muy de cerca. Un reportero del programa ha comunicado una noticia que ha llamado la atención de todos: la joven se está sacando el carnet de conducir. Según su información, no está quedando en buen lugar y ha demostrado que aquello no es lo suyo.

El ridículo de Aitana Ocaña conduciendo

El nuevo objetivo de la artista es aprobar el carnet de conducir y poder tener una mayor libertad. Sin embargo, este capricho le va a costar muy caro porque lleva demasiadas clases prácticas y todavía no le ha cogido el truco. En Telecinco han emitido unas imágenes de la cantante con cara de pocos amigos dentro de un coche. Se nota que está agobiada. Un testigo ha roto su silencio y ha explicado todo lo que hay detrás de esta noticia tan llamativa.

“En las prácticas tiene muchos fallos, el coche se le cala todo el rato y el profesor le tiene que corregir en pasos de cebra, stops y cedas el paso. Es normal porque está aprendiendo, pero se le da especialmente mal”, declara un testigo en el programa de María Patiño. La misma fuente ha explicado que Aitana decidió sacarse el carnet de conducir después de romper con Miguel. Quiere hacer una serie de cambios en su vida y considera fundamental tener nuevas inquietudes para olvidar al actor.

La cantante ha empezado una nueva vida

Aunque Aitana se ha negado a confirmar delante de los medios que es la nueva novia de Sebastián Yatra hay algo de lo que no puede escapar: está aprendiendo a conducir y que esta tarea no se le da demasiado bien. “Ella decide sacarse el carnet cuando lo deja con Miguel Bernardeau. Antes era él el que conducía, pero ahora ella quiere ser totalmente independiente y no depender de nadie para moverse”, comenta un testigo. Aitana es una mujer libre y quiere sentirse como tal, por eso ha dado el paso de aprender a conducir.

La buena relación de Aitana con los medios

Esta noticia es muy divertida. No tiene nada de malo, pero ha habido otras que han situado a Aitana en el centro de la polémica. Es cierto que ella nunca ha jugado con su vida privada. Nunca ha hablado de su relación con Miguel ni de ninguno de sus novios, por eso nadie le puede exigir nada. Y más cuando ella deja claro que respeta el trabajo de los periodistas, a pesar de no participar en el juego. Lo único que ha pedido es que no graben la fachada de su casa porque vive sola y tiene miedo de las personas que le puedan molestar.