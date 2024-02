¿Recuerdas al chico de ‘es una fiesta’? Así está ahora

Los años pasan para todos, también para nuestras estrellas. La cuestión es que la audiencia tiene mucha memoria, por eso muchos no han olvidado al famoso chico de ‘esto es una fiesta’. Detrás de este personaje se encuentra Ilan Cuesta, el chico que protagonizó la famosa campaña de Ausonia. Aunque pueda parecer sorprendente, ya han pasado 15 años desde este momento y como es natural el actor ha experimentado un gran cambio. Se dio a conocer en 2008 y su mítica frase le llevó a lo más alto. Tanto que resulta muy complicado encontrar a alguien que no le conozca, de ahí que su evolución física se haya convertido en tendencia.

«¡Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!» o «gueropa» son frases emblemáticas de anuncios que han perdurado en el imaginario colectivo a lo largo de los años, transformándose en parte de la jerga cotidiana de los españoles. Sin embargo, entre esas expresiones icónicas, resuena con fuerza el inolvidable «es una ‘fieshta’» de Ausonia. En esta noticia vamos a analizar el cambio de Ilan Cuesta, aunque no es el único que ha impactado al público tras salir su evolución.

Ilan saltó a la fama gracias al anuncio de la marca de productos de higiene femenina Ausonia. La citada campaña publicitaria presenta a un joven adolescente preocupado por asistir a una fiesta con amigos después de haberse colocado recientemente un aparato en los dientes. En un intento por brindarle confianza, su madre, interpretada en el spot, recurre a la seguridad y control que ofrece el producto de Ausonia.

Aunque el anuncio tiene muchos años, su impacto ha perdurado, convirtiendo la frase «es una ‘fieshta’» en una expresión reconocida y utilizada en diversos contextos. Este fenómeno ilustra la capacidad de ciertos anuncios para trascender su propósito original y arraigarse en la cultura popular, generando un eco que persiste a lo largo del tiempo.

Nadie ha olvidado a Ilan Cuesta

Este fenómeno publicitario no solo destaca la efectividad de la campaña de Ausonia en su momento, sino también la influencia duradera que ciertos mensajes pueden tener en la memoria colectiva de una sociedad. La publicidad, en este caso, no solo vendió un producto, sino que dejó una huella cultural que perdura en la conversación cotidiana de los españoles. Esto ha hecho que Ilan Cuesta vuelva a convertirse en noticia después de tanto tiempo.

El impresionante cambio del actor

Ilan Cuesta, graduado en arquitectura y de origen argentino, ha continuado con su vida, dejando atrás su contacto con la fama. Eso sí, tiene una cuenta de Instagram que suma más de 8.000 seguidores y comparte sus viajes por el mundo y ofrece una ventana a su vida actual, a caballo entre Barcelona y Madrid.

Aunque el paso de los años ha transformado al adolescente que protagonizó el emblemático anuncio, sigue conservando su tierna mirada. En sus redes sociales, no solo comparte las experiencias de su carrera profesional en arquitectura, sino que también rinde homenaje al pasado que le hizo célebre. La mítica frase «es una ‘fieshta’» se encuentra orgullosamente en su biografía de Instagram, recordando a sus seguidores aquel momento que quedó grabado en la memoria colectiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ilan Cuesta (@ilancuesta)

El anuncio de Ausonia, que presentaba a Ilan como el joven preocupado por asistir a una fiesta tras colocarse un aparato en los dientes, dejó una huella imborrable en la publicidad televisiva española. Aunque Ilan ha seguido su camino profesional en el campo de la arquitectura, el anuncio sigue siendo parte intrínseca de su identidad pública.

Con su presencia en el Universo 2.0 y su vida entre dos de las principales ciudades españolas, Cuesta demuestra que, más allá de ser el rostro de un anuncio, ha construido una vida llena de experiencias y aventuras que comparte con sus seguidores, manteniendo viva la llama de la recordada «fieshta» en cada paso que da.

El bulo que circuló sobre él

El actor se vio salpicado por un bulo que le hizo mucho daño. Algunos usuarios de la red social X (en ese momento conocida como Twitter) difundieron una información falsa. Aseguraron que el joven se había quitado la vida porque todo el mundo le recordaba la mítica campaña publicitaria y esto le provocaba un dolor insoportable. Cuesta rompió su silencio en el diario ’20 Minutos’ y aseguró que en ningún momento había sufrido tras haber protagonizado el famoso anuncio.

«Al principio me hacía gracia y me lo tomaba con humor [los rumores de suicidio]. Después, de mayor, pensé en decir que era yo el del anuncio, pero estaba viviendo en Buenos Aires y no tenía forma de decirlo y que se enterara todo el mundo», declaró en el citado medio. Es evidente que su nueva profesión, la arquitectura, le ha ayudado a no dejarse llevar por los peligros de la fama.