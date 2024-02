Ha sido muy importante en tu infancia: así está 30 años después el niño de Kinder Chocolate

La historia de Kinder Chocolate es la historia de todos. Estamos hablando de una marca que ha ido saltando de generación en generación hasta convertirse en un icono para muchos. Hace más de tres décadas conocimos a un niño muy sonriente que presentaba estas famosas chocolatinas en unos paquetes de color rojo y blanco. Ha pasado mucho tiempo y el protagonista de este anuncio ha experimentado un gran cambio, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

El joven que protagonizó este anuncio y se convirtió en imagen de esta mítica empresa fue elegido después de hacer un casting. Nadie le regaló nada y no descansó hasta demostrar que estaba capacitado para cumplir con las expectativas de sus responsables.

Ha pasado mucho tiempo y Kinder continúa teniendo el mismo éxito, así que cada vez son más los que conocen a Günter Euringer. Así se llama el chico que aparece sonriendo en los paquetes de estos dulces tan emblemáticos. Es un buen momento para rebuscar en su pasado y lo primero que debemos poner encima de la mesa es el importante papel que jugó dentro de la marca. Se ha convertido en un icono a nivel mundial, su imagen ha cruzado fronteras y actualmente es muy complicado encontrar a alguien que no le conozca. Es cierto que su nombre no es tan popular, pero su sonrisa ha entrado en millones de viviendas.

El alemán que protagonizó esta campaña tiene 60 años en la actualidad. Su vida cambió de un momento a otro después de firmar el contrato con Kinder Chocolate. Debemos considerar que es una empresa muy rentable, así que el acuerdo fue bastante generoso, pero nadie puede negar que la trayectoria de Günter quedó marcada para siempre desde 1973, año en el que cerró un acuerdo y dio consentimiento a que su foto apareciera en las cajas de las barritas de chocolate.,

El gran cambio del ‘niño Kinder’

Cinco años después de que Kinder empezara a operar en el mercado, Günter Euringer se convirtió en imagen de la marca y desde ese momento su trayectoria dio un giro de 180 grados. Su sonrisa, sus ojos celestes y su peinado perfecto le convirtieron en el niño más famoso de su generación y la memoria colectiva todavía no le ha olvidado. Como es evidente, nada queda de este niño, pero la citada empresa todavía sigue muy vinculada a su imagen porque los consumidores tienen presente la foto de Günter.

بعد37 عاما تم التعرف على الصبي الذي تحتوي علب شوكلاتة كندر الألمانية على صورته(Günter Euringer) وعمره اليوم 50 عاما pic.twitter.com/fjwktp74Dc — Abdelrhman alfarjani (@maabdelrhman97) December 14, 2015

Aunque pueda parecer sorprendente, Euringer empezó a trabajar con Kinder Chocolate cuando solo tenía 10 años. Aparentemente era un trabajo sencillo, pero el alemán se vio obligado a publicar un libro de memorias donde narraba su experiencia como modelo de esta firma tan relevante. Su libro ‘Das Kind der Schokolade’ marcó un antes y un después. No se dejó ningún detalle en el baúl de los recuerdos y pensó que lo más justo era compartir sus experiencias con el público. A todo el mundo le sorprendió sus palabras y lo cierto es que tuvieron repercusión a nivel internacional.

Günter Euringer admitió que no era consumidor de chocolate. A pesar de que se esforzó mucho para ofrecer su mejor versión en los castings, no había probado la marca antes de ser seleccionado. No le gustaba el dulce y tenía otras prioridades. ‘Das Kind der Schokolade’ puso encima de la mesa algunos aspectos desconocidos de la campaña publicitaria que le convirtió en una estrella. De pasado se convirtieron en presente y volvieron a situarle en el centro de la noticia.

Günter y su vida lejos de Kinder

Después de su icónico papel como ‘niño Kinder’, Günter Euringer construyó una vida fuera del mundo publicitario. Tras dejar de ser el rostro de Kinder en 2005, se casó y formó una familia, siendo padre de dos hijos. Durante este período, se embarcó en una nueva carrera como cámara, trabajando en el ámbito de la publicidad y participando en la realización de videoclips. La industria de la comunicación le llamaba demasiado la atención como para dedicarse a otra cosa, pero ha participado en proyectos que nada tienen que ver con su mediático pasado.

Después de publicar su libro de memorias, Kinder dejó de utilizar su imagen. Este movimiento provocó que los fans de la marca comenzaran a investigar y por eso Günter es el protagonista del momento. Ha quedado en evidencia que, a pesar de haber desaparecido de la empresa, su legado sigue siendo recordado y apreciado por aquellos que crecieron asociando su imagen con el inconfundible sabor de Kinder Chocolate.