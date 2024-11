¿Qué santos se celebran hoy, domingo 17 de noviembre de 2024? La Iglesia Católica celebra cada día la memoria de varios santos, y el domingo 17 de noviembre de 2024 no es la excepción. En esta fecha, destaca la conmemoración de San Acisclo y Santa Victoria, los santos patrones de la ciudad de Córdoba. Estos mártires, aunque menos conocidos que San Rafael, el Custodio de la ciudad, tienen una historia de fe y valentía que se remonta a la época de las persecuciones romanas. La devoción hacia estos santos está marcada por sus milagros y sacrificios, aunque su festividad no es tan celebrada como la del Custodio, que sí es festiva en Córdoba. A pesar de esto, muchos cordobeses recuerdan en este día el testimonio de sus patronos.

La historia de San Acisclo y Santa Victoria refleja la dureza de las persecuciones cristianas bajo el mandato de Diocleciano, en un periodo conocido como “la Gran Persecución” o “la Era de los Mártires”. Estos hermanos se negaron a renunciar a su fe, lo que los llevó a ser detenidos y sometidos a torturas por orden del gobernador de Córdoba, Dión. En su intento de hacerlos retractarse, fueron sometidos a intensas torturas y finalmente martirizados, demostrando una fuerza de espíritu que los convirtió en símbolo de fe y resistencia. La tradición cuenta que sus reliquias han sido guardadas y veneradas en diferentes lugares de Córdoba a lo largo de los siglos, reforzando la devoción hacia estos santos que hoy en día continúa viva entre sus seguidores. Además de San Acisclo y Santa Victoria, en este 17 de noviembre se celebra a otros santos importantes, como San Gregorio de Tours y San Hugo de Lincoln. Ambos son figuras de gran relevancia en la historia eclesiástica, conocidos por su servicio y dedicación a la fe cristiana. A continuación, exploramos el legado de cada uno de estos santos, destacando el impacto que han tenido en sus respectivas comunidades y en la Iglesia Católica y también, enumeramos al resto de santos que se celebran en este día.

San Acisclo y Santa Victoria

San Acisclo y Santa Victoria fueron hermanos que vivieron en la Córdoba del siglo III, en pleno auge de la persecución contra los cristianos durante el gobierno de Diocleciano y su régimen de tetrarquía. Este periodo de la historia romana se conoce por la promulgación de edictos que exigían la práctica de cultos paganos y eliminaban los derechos de los cristianos, quienes eran obligados a realizar sacrificios y libaciones en honor a los dioses romanos. En la ciudad de Córdoba, Dión, el gobernador romano, aplicó estos edictos con severidad, y fue informado de la fe cristiana que profesaban Acisclo y Victoria.

La negativa de los hermanos a renunciar a su fe cristiana desató sobre ellos una serie de torturas desgarradoras. En un intento de hacerlos abandonar su creencia en Jesús, fueron golpeados y quemados, aunque milagrosamente el fuego no los dañó. Ante la frustración, Dión ordenó lanzarlos al río atados a piedras, pero nuevamente sobrevivieron gracias, según la tradición, a una intervención celestial. No obstante, Dión no cesó en su propósito y sometió a los hermanos a más tormentos; finalmente, Victoria fue martirizada de forma brutal, y Acisclo fue decapitado, ambos dejando un testimonio de fe imperecedero.

A lo largo de los siglos, su culto ha tenido un papel especial en la devoción popular de Córdoba, aunque, como mencionamos, San Rafael ha llegado a eclipsar su reconocimiento. En el lugar de su martirio se construyó una basílica en su honor, y hoy sus reliquias descansan en la basílica de San Pedro en Córdoba, un símbolo de la resistencia cristiana y de la fe inquebrantable de los mártires hispano-romanos y mozárabes.

San Gregorio de Tours

San Gregorio de Tours es conocido como uno de los primeros cronistas de la Francia merovingia y un pionero de la historiografía medieval. Nacido en la región de Auvernia en el siglo VI, Gregorio se convirtió en obispo de Tours, una ciudad que, bajo su liderazgo, experimentó un florecimiento espiritual y cultural. Es célebre por su obra Historia de los Francos, una crónica en la que documentó la historia y costumbres de los francos, así como la vida de santos y milagros, convirtiéndose en una fuente de referencia.

San Hugo de Lincoln

San Hugo de Lincoln nació en 1135 en el Castillo de Avalon, cerca de Pontcharra, en Borgoña. Proveniente de una noble familia, su padre, William, Lord de Avalon, ingresó en el monasterio agustiniano de Villard-Benoît tras enviudar, llevándose consigo a su joven hijo, Hugo. Allí, Hugo creció en el ambiente monástico, fue ordenado diácono a los 19 años y más tarde se trasladó al priorato de San Maximino. Sin embargo, su deseo de una vida más contemplativa lo llevó a buscar una vocación cartuja, donde finalmente se unió a la comunidad de la Gran Cartuja y se convirtió en novicio en 1153. Posteriormente, fue nombrado prior de Witham en Somerset, la primera cartuja en Inglaterra, fundada por el rey Enrique II como penitencia por la muerte de Tomás Becket. En Witham, Hugo mostró su dedicación no solo a la vida monástica, sino también a la construcción de la nueva cartuja, ganándose el respeto del propio Enrique II, a quien no dudaba en reprender cuando el monarca transgredía los derechos eclesiásticos.

Como obispo de Lincoln, cargo que asumió en 1181, Hugo fue un modelo de caridad y justicia. Se destacó por su caridad hacia los pobres y por la atención personal que brindaba a los leprosos. Gobernó su diócesis con firmeza y cercanía, asegurándose de conocer a sus sacerdotes y de elegir hombres dignos para el cuidado de las almas. También se enfrentó a las demandas injustas de Ricardo I, defendiendo los derechos de la Iglesia en momentos críticos. Su muerte en 1200 fue un evento de profundo duelo en Inglaterra, y su canonización en 1220 consolidó su legado como uno de los santos más respetados de la Iglesia inglesa. Su emblema, un cisne blanco que lo acompañaba en Lincoln, simboliza su vida marcada por la pureza y la compasión.

Otros santos que se celebran el 17 de noviembre:

Junto a los mencionados, en este 17 de noviembre se celebra también a estos otros santos