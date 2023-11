¿Qué pasó con la pareja que se casó en ‘Gran Hermano’? Así es su vida ahora

Mercedes Milá es la creadora de un programa histórico que todavía sigue teniendo mucho éxito, tanto dentro como fuera de España. Fue la primera periodista de nuestro país que se puso al frente de ‘Gran Hermano’, un concurso que se estrenó el 23 de abril del año 2000.

Algunos rostros muy conocidos saltaron a la fama gracias a este proyecto, como es el caso de Kiko Hernández. El comunicador lleva más de veinte años trabajando en televisión, a pesar de que ahora ha desaparecido de Telecinco debido a el cambio de línea editorial que ha experimentado la cadena. En estos momentos Kiko está centrado en un reality producido por La Fábrica de la Tele y emitido en Netflix.

‘Gran Hermano’ se convirtió en una oportunidad perfecta para aquellas personas que deseaban tener un futuro dentro del mundo del espectáculo. En 2001, durante la segunda temporada del programa, hubo una pareja que llamó mucho la atención. Estamos hablando de Eva Paz y Emilio Lozano, quienes se enamoraron delante de los espectadores que iniciaron una historia de amor que terminó en boda. ¿Qué es de ellos en la actualidad y qué precio han tenido que pagar por haber sido protagonistas de ‘GH’?

¿Qué ha pasado con Eva Paz y Emilio Lozano?

Eva Paz y Emilio Lozano pensaban que su amor iba a ser eterno y celebraron una boda por todo lo alto dentro del programa. Fue la primera pareja en practicar el famoso ‘edredoning’. Es decir, mantuvieron relaciones íntimas tapados con una manta mientras eran grabados por las cámaras del famoso concurso. Este tipo de gestos termina teniendo consecuencias en el mundo real. Muchos exconcursantes de gran Hermano aseguran que han tenido problemas al salir del reality, como por ejemplo Almudena Martínez, popularmente conocida como Chiqui.

Emilio y Eva protagonizaron la primera boda de Guadalix en #GH2. Al salir se casaron en la vida real. Poco después se separaron #RememberGH pic.twitter.com/ff1rA3a0Oa — BlaBleRos (@Blableros) September 16, 2017

Almudena se convirtió en una de las grandes protagonistas de su edición y durante mucho tiempo estuvo trabajando en los platós de Telecinco. Sin embargo, su vida mediática tenía fecha de caducidad y de un momento a otro terminó cayendo en el olvido. Fue entonces cuando intentó comenzar una nueva vida y se encontró con la negativa de muchos empresarios. No fueron pocos los que le dijeron que no podían contratarla debido a su pasado en televisión. Pero, ¿qué he pasó a Eva y Emilio?

Los concursantes de ‘GH’ se terminaron separando

Eva y Emilio vivieron una época de máximo esplendor. Durante un tiempo llamaron la atención de los periodistas y tuvieron cierta repercusión en los espacios de Mediaset. Estaban tan enamorados que decidieron formalizar su relación y cuando terminó el concurso se casaron por lo civil. El problema es que esta historia solo duró unos meses. Terminaron separándose y emprendiendo aventuras completamente distintas. En la actualidad no se sabe nada de ninguno de los dos, a pesar de que en 2001 fueron muy famosos.

El momento íntimo de Eva Paz y Emilio Lozano

Después de celebrar una boda por todo lo alto dentro de ‘Gran Hermano’, Eva y Emilio querían disfrutar de una noche de pasión. El problema es que las cámaras estaban muy pendientes de ellos, así que sus compañeros le dieron una bonita sorpresa. Alonso Jiménez, Sabrina Mahí y Mari Arrabal formaron una tienda de campaña en el jardín para que pudieran consumar su amor. Este momento tuvo mucha notoriedad, pero como todo lo que sucede en televisión terminó cayendo en el olvido