Qué fue de Belinda Washington: su nueva vida y el cambio más importante

Todo el mundo está hablando de Belinda Washington por su participación en ‘Grand Prix’, el mítico concurso que Ramón García presenta en TVE. El público joven se acuerda de Belinda gracias a ‘Paquita Salas’, la serie dirigida por los Javis que tuvo tanto éxito en Netflix. Sin embargo, la actriz y presentadora tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria profesional. Ha hecho absolutamente de todo y sus proyectos laborales tienen el mismo denominador común: siempre son un éxito. Washington ha tenido una vida muy rica en experiencias, sobre todo si tenemos en cuenta el cambio que dio.

Para entender la carrera de Belinda Washington debemos tener en cuenta un aspecto importante. Antes de ser actriz estuvo en la universidad estudiando algo completamente diferente. Es más, se ha formado en varias profesiones, aunque finalmente terminó decantándose por el mundo del espectáculo. Ha estudiado derecho, publicidad y por último arte dramático. Tiene raíces escocesas y siempre ha perseguido sus sueños hasta las últimas consecuencias. Ese es su secreto.

El gran cambio de Belinda Washington

Belinda Washington debutó en la pequeña pantalla en 1991 al lado de Jesús Hermida, cuando colaboró en ‘El Programa de Hermida’. Un espacio de entrevistas que tuvo bastante éxito. Enseguida demostró que estaba completamente preparada para entretener a los espectadores y le empezaron a llover las ofertas. Pasó de ser tertuliana a presentadora gracias a ¡Qué me dices!, un formato dedicado a la crónica social que condujo junto al periodista José Antonio Botella, más conocido como Chapis.

Han pasado más de 30 años desde que al artista apareció en televisión por primera vez y todas sus colaboraciones generan el mismo entusiasmo. Ahora la hemos visto en ‘Grand Prix’, pero lo cierto es que no hay programa que se precie que no haya contado con su presencia. Ha trabajado en programas como ‘Telecupón’ o ‘Tu cara me suena’. Eso sin contar series como ‘Farmacia de guardia’ o ‘Médico de Familia’, entre muchas otras. ¿Cuándo cambió su vida? Precisamente ahí, cuando decidió abandonar publicidad y derecho para dedicarse al mundo del entretenimiento.

El motivo por el que estudió derecho

Belinda Washington reconoce que siempre ha querido ser actriz, pero estudió derecho para contentar a sus padres. Nunca perdió su objetivo, pero para no tener discusiones familiares aceptó estudiar una profesión que pareciera más formal.

“Desde pequeña yo quería ser actriz. Recuerdo que me gustaba disfrazarme y jugar a ser otra”, comenta en una de sus entrevistas más sinceras. “También hay que tener la suerte de estar en el momento y en el sitio adecuado. Todo suele ir en el mismo paquete. Pero esa era mi máxima ambición, aunque luego la vida me llevó por los derroteros de la televisión y antes de eso mis padres me obligaron a estudiar derecho”.

La terapia de Belinda

Belinda tiene dos hijas y cuando se apagan los focos es una madre al uso. Nunca se ha aprovechado de sus apellidos para conseguir nada, de hecho tiene sus miedos como todo el mundo. En una de sus intervenciones desveló cómo había conseguido superarlos: haciendo su participar terapia. Le encanta pintar y lo hace cuando necesita descansar. “Es terapéutico para todo, no hace falta tener una gran destreza, que si la tienes todavía ayuda más. Es una manera de conectar contigo, de interpretar lo que ves, de aprender a mirar más”.