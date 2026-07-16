PortAventura sortea hasta 25.000 entradas entre los acertantes de la selección ganadora del Mundial

Coincidiendo con la recta final del Mundial de fútbol 2026, PortAventura World ha puesto en marcha PorrAventura, una iniciativa en la que invita a los aficionados a poner a prueba sus pronósticos sobre quién levantará la Copa, sorteando hasta 25.000 entradas entre los acertantes de la selección ganadora del torneo.

Hasta el sábado 18 de julio, cualquier persona mayor de edad podrá elegir qué selección cree que se proclamará campeona del Mundial. Estas entradas de un día para PortAventura Park podrán disfrutarse hasta el 6 de enero de 2027. El sorteo se celebrará entre el 20 y el 24 de julio y las personas premiadas recibirán la comunicación por correo electrónico, indica el reconocido complejo de ocio y atracciones.

Las personas que quieran participar pueden hacerlo a través del siguiente enlace web: https://porra.portaventura.es/es/porra, donde también encontrarán las bases completas de la iniciativa.

En este momento, PortAventura World se encuentra en plena temporada alta de verano, con una oferta que mantendrá hasta el 5 de septiembre, con horario ampliado hasta las 23:30 h, espectáculos nocturnos, música al aire libre y nuevos espacios para refrescarse en PortAventura Park.

Entre las novedades de esta temporada destacan los Refresh Points, lugares de agua tematizados distribuidos en distintos enclaves del parque —en las áreas de México, Far West y China— y que incorporan vaporizadores, aspersores y chorros de agua integrados en la ambientación de cada zona.

Espectáculos nocturnos

Asimismo, la programación nocturna cuenta con populares espectáculos más del resort, como FiestAventura, que este año incorpora un show con 300 drones sobre el lago de Mediterrània. También se puede disfrutar de Noches de Fuego en Tahití, una de las producciones más reconocidas y mejor valoradas de PortAventura World, con una combinación de fuego, música y coreografías al aire libre.

Otro de los atractivos de este verano son las Moonride Music Nights. Tras las celebraciones de Hello Summer (el pasado 27 de junio) y la Pride Night (el 11 de julio), la próxima convocatoria es el 8 de agosto, una Moon Night relacionada con el eclipse solar.

Con esta programación, PortAventura World invita a disfrutar del verano a otro ritmo: con más horas en los parques, nuevos espacios para refrescarse y propuestas nocturnas que alargan la experiencia hasta el final del día. Una oferta pensada para quienes buscan combinar adrenalina, entretenimiento y una escapada de verano en la Costa Daurada.

PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa. A lo largo de sus 30 años de historia, ha recibido más de 100 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada en Tarragona, próxima a Barcelona, el resort cuenta con 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y un hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels) y opera 4 hoteles más fuera del recinto del resort (Ponient Hotels), con cerca de 3.000 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 6.000 personas.

PortAventura World Parks & Resort cuenta con un parque temático (PortAventura Park), un parque Ferrari Land exclusivo en Europa y un parque acuático (Caribe Aquatic Park), siendo líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial.