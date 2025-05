Ni paella ni croquetas: esta es la comida española que enloquece a Robert De Niro

España es mucho más que paella, tortilla o croquetas. Su cocina, rica en tradiciones regionales y productos de excelencia, se ha convertido en un reclamo para gourmets de todo el mundo y, por supuesto, también para los grandes nombres del cine, la música o la política. Entre ellos, Robert De Niro, leyenda viva de Hollywood, ha demostrado una vez más su admiración por lo mejor de la cultura española al declarar su fascinación por uno de los bocados más exquisitos que ofrece nuestra tierra. Y no, no se trata de una receta compleja ni de un plato reinventado por chefs vanguardistas, sino de un producto tan simple como sublime: el jamón ibérico.

La confesión ha tenido lugar en un entorno excepcional: la edición 2022 de Madrid Fusión, el congreso internacional de gastronomía que cada año reúne en la capital a los cocineros más influyentes del planeta. De Niro, acompañado por su pareja Tiffany Chen, fue uno de los invitados estrella de una exclusiva comida celebrada en el lujoso hotel Mandarin Oriental Ritz. Allí, cinco chefs de renombre –Joan Roca, Quique Dacosta, Martín Berasategui, José Andrés y Mauro Colagreco– se unieron para diseñar un menú inolvidable que buscaba representar la esencia de la cocina española de autor.

Pese a la sofisticación de las propuestas y la técnica que acompaña a estos maestros de los fogones, hubo un protagonista indiscutible que acaparó la atención del actor neoyorquino: el jamón ibérico. Cortado al momento, servido con mimo y acompañado por una selección de vinos nacionales, este tesoro gastronómico conquistó su paladar de inmediato.

Robert De Niro adora el jamón

Robert De Niro no es nuevo en su vínculo con la gastronomía. Más allá de su carrera cinematográfica, ha invertido en restaurantes por todo el mundo y ha demostrado en más de una ocasión su gusto por la cocina refinada. Pero en esta ocasión, su entusiasmo fue especial. El jamón ibérico, un producto natural, artesanal y profundamente ligado a la tradición española, despertó en él un interés particular.

Para quienes han probado un jamón de bellota de calidad superior, la reacción del actor no sorprende. Su sabor, su textura y su intensidad lo convierten en un símbolo culinario de nuestro país, y cada vez son más las celebridades internacionales que lo valoran como una joya de la despensa europea. El caso de De Niro no es aislado: otros personajes influyentes, como la reina Camilla del Reino Unido o la presentadora Oprah Winfrey, también han manifestado públicamente su aprecio por productos típicos de España.

Lo que distingue al jamón ibérico de otras delicias del mundo no es solo su sabor, sino todo lo que representa. Su elaboración conlleva años de crianza en libertad, una alimentación natural basada en bellotas y un proceso de curación que puede superar los tres años.

La experiencia de Robert De Niro

La comida del Ritz fue más que un evento gastronómico: se trató de una auténtica exhibición del poder de la cocina española como motor cultural. Y si bien cada uno de los chefs aportó lo mejor de su repertorio, desde mariscos gallegos hasta reinterpretaciones de platos tradicionales, fue el jamón ibérico el que se llevó los mayores aplausos por parte del actor.

El encuentro fue cubierto por numerosos medios especializados, que destacaron tanto la presencia de De Niro como su entusiasmo ante los sabores autóctonos. En las imágenes que circularon tras el evento, se le pudo ver relajado, sonriente y visiblemente complacido con la experiencia. Según algunas fuentes, el actor incluso se interesó por cómo conseguir este producto en Estados Unidos, mostrando un deseo real de mantener viva la conexión con este descubrimiento.

La gastronomía, lo mejor de España

Desde los pintxos vascos hasta los guisos andaluces, pasando por los productos gourmet que exportamos al mundo, la riqueza culinaria de España se consolida como un patrimonio vivo que enamora tanto a paladares populares como a los más exigentes. En ese sentido, la escena protagonizada por De Niro en Madrid Fusión es mucho más que una anécdota: es una declaración de prestigio para un producto que, sin marketing forzado ni artificios, conquista por sí solo.

No es casual que un actor como De Niro, con un bagaje tan sofisticado, haya quedado prendado de un producto que no necesita artificios para brillar. El jamón ibérico no solo se come: se contempla, se huele, se escucha al cortarlo, se conversa en torno a él. Representa una manera de entender la vida donde el tiempo, la paciencia y el respeto por los orígenes cobran sentido.

Quizá por eso su encuentro con esta delicia en Madrid fue tan significativo. No se trató de un capricho gastronómico, también fue una conexión con un país, con sus raíces y con su manera de vivir. España, a través de su cocina, sigue ganando adeptos de renombre. Y ahora, entre ellos, se encuentra también uno de los actores más emblemáticos del cine contemporáneo.