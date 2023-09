Es muy serio: nunca digas esta palabra cuando descuelgues el teléfono o tendrás problemas

¿Cuál es la primera palabra que dices al descolgar el teléfono cuando recibes una llamada? Si no quieres tener problemas, hay una palabra que deberías evitar a toda costa, tal y como alertan la Guardia Civil y la Oficina de Seguridad del Internauta. Se trata de una palabra muy habitual, y si tú también las utilizas, debes cambiarla por otra.

¡No digas esta palabra al descolgar el teléfono!

En los últimos días, ambos organismos han lanzado un aviso a todos los ciudadanos, alertando de que responder a una llamada telefónica con una simple palabra puede hacer que los delincuentes cibernéticos suplanten tu identidad y te dejen sin un euro en la cuenta bancaria.

Pero, ¿cómo es posible que pueda ocurrir esto con una simple palabra?, te preguntarás. Pues bien, si respondes a las llamadas con un «sí», como hacen muchísimas personas, los ciberdelincuentes pueden grabarte diciendo «sí» y luego utilizarlo para autorizar diferentes transacciones suplantando tu identidad.

Si no has respondido a la llamada con esta palabra, seguro que intentan hacerte una serie de preguntas para que digas «sí» en algún momento, así que ten mucho cuidado para no ser víctima de una estafa.

«Con la grabación de voz en su poder, el estafador intentará utilizarla para darse de alta en algún servicio bancario en nombre de la víctima, realizar una encuesta en su nombre, etc. Puede hacerlo llamando a la entidad financiera o del servicio y proporcionando la grabación de voz como supuesta confirmación de identidad», alertan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE.

Esta técnica recibe el nombre de ‘vishing’ y, por desgracia, se ha expandido como la pólvora este año. Consiste en una combinación de voz y phising, y gracias a ella los hackers pueden obtener información personal y bancaria de sus víctimas.

Cómo actuar

Si te encuentras en una situación en la que hayas dicho «sí» en una llamada telefónica y crees que podría tratarse de un intento de estafa, debes actuar con rapidez. En primer lugar, mantén la calma y piensa con claridad.

Si crees que se trata de una llamada fraudulenta o no estás cómodo con la situación, solo tienes que colgar. Si a llamada supuestamente proviene de una empresa legítima o de alguna administración, cuelga y busca el número de contacto oficial para llamarlos directamente y verificar la autenticidad de la llamada.

Y, por último, vigila de cerca los movimientos de tus cuentas bancarias. Si ves alguna transacción no autorizada, informa inmediatamente a tu banco.