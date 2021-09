“Lorca, cuando se inauguró la biblioteca de su pueblo, dio un discurso y dijo que si fuera pobre, no querría que le regalaran un pan, sino medio pan y un libro. Lo que ha hecho CaixaProinfancia por mí ha sido un poco eso. Me dio ese medio pan, que se puede considerar quizá la ayuda psicológica, y me dio también ese libro del que habla Lorca que creo que puede ser la ayuda a nivel académico”.

Éste es Miguel Ángel Díaz, un chico introvertido que no salía de su cuarto y que hoy, gracias al trabajo conjunto de CaixaProinfancia, el programa de Fundación ”La Caixa”, y Fundación Radio ECCA de Andalucía, está estudiando Filología Hispánica y sueña con dedicarse a la escritura par escribir historias “para esas personas que aún no tienen una historia”.

La historia de superación de Miguel Ángel

Miguel Ángel, uno de los más de 300.000 chicos beneficiados por el programa de Fundación ”La Caixa”, habla con verdadera ternura y cariño cuando se refiere a los monitores con los que ha trabajado todos estos años en Fundación Radio ECCA de Andalucía para salir de su encierro emocional. Una de estas monitoras, a la que Miguel Ángel quiere como “si fuera mi segunda madre porque hemos vivido muchos momentos juntos”, es Rosario, aunque ésta no ha estado sola a la hora de acompañar a este alumno en su camino educativo y emocional. “Todos mis monitores, para mí, son un ejemplo a seguir. Los considero prácticamente de mi familia”, comenta.

El caso de Miguel Ángel despierta la sonrisa, sobre todo porque muestra que con el cariño y el acompañamiento adecuados se pueden superar barreras psicológicas, sociales y económicas que lleven a la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de donde vengamos. Pero, además, debemos tener en cuenta que la pandemia ha dejado un escenario complicado que requiere de acciones conjuntas entre organizaciones destinadas a ayudar a los más vulnerables de la sociedad.

Ayudar a miles de familias a romper el círculo de la pobreza

Por ello, desde la Fundación ”La Caixa” llevan desde 2007, momento en el que se impulsa el programa CaixaProinfancia, ayudando a miles de familias con pocos recursos para que sus hijos tengan un futuro próspero y que progresen al mismo ritmo que el resto de las personas que conforman nuestra sociedad. En definitiva, brinda oportunidades de futuro a los niños y adolescentes inmersos en el llamado “círculo de la pobreza”.

Debemos tener en cuenta, en este sentido, que uno de cada tres niños sufre la pobreza infantil heredada de padres a hijos. Una complicada y compleja situación que no sólo se traduce en una falta de recursos económicos, sino también en la dificultad de acceder a los recursos necesarios para disponer de una educación de calidad que sean un trampolín a la prosperidad futura.

125.898 kits de material escolar a niños y adolescentes

El Covid-19 ha sido una situación inesperada que, además, ha agravado la situación complicada de muchas familias que disfrutaban de cierta estabilidad laboral y económica. Muchas de ellas, debido a esta crisis sanitara, han tenido una cuesta de septiembre y una vuelva al colegio más complicada que otros años. Por ello, para aliviar de manera parcial las dificultades, la Fundación “la Caixa” y CaixaBank, a través de su Acción Social, colaboran conjuntamente y entregan este año un total de 125.898 kits de material escolar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de toda España.

Con tres modalidades distintas para adaptarse a cada ciclo educativo (preescolar, primaria y secundaria), los kits están formados por una mochila y un contenido que varía para cada franja de edad y que puede incluir un estuche (con bolígrafo multicolor, lápiz, goma y sacapuntas), lápices de colores, rotuladores fluorescentes, una libreta A4, un juego de reglas, un compás, una calculadora científica y fundas archivador ecológica.

Estos lotes se han distribuido por las más de 400 entidades sociales de todo el país que desarrollan el programa CaixaProinfancia en sus territorios, con la implicación de centros educativos, administraciones públicas y la red de oficinas de CaixaBank, la más extensa del sector en España.

Desde su creación, el programa CaixaProinfancia de Fundación “la Caixa” ha atendido a más de 300.000 menores y más de 190.000 familias en 125 ciudades, contando con la colaboración de organizaciones locales que conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades.

De esta manera, y a tenor de las historias de personas como la de Miguel Ángel, queda demostrado que trabajando juntos, con tenacidad, constancia y predisposición a cambiar la sociedad, somos capaces de romper de forma progresiva con el círculo de la pobreza potenciando el círculo virtuoso que potencia la inclusión social y el desarrollo personal.