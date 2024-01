¡Mejor al natural! Las famosas que prefieren no hacer uso de los filtros

Nuestras famosas han protagonizado grandes polémicas por haber cruzado los límites de Instagram. La citada red social ofrece la posibilidad de retocar nuestro rostro poniendo unos filtros que poco a poco se van convirtiendo en tendencia. El problema es que al final todo el mundo acaba utilizando los mismos trucos, por eso ninguna estrella escapa de este escándalo. Recientemente ha salido a la luz una lista de celebridades que se niegan a apoyarse en estas herramientas. Entre los nombres más destacados encontramos a Lady Gaga, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante.

La presentadora Toñi Moreno, hace unos días, publicó unas imágenes para recordar cómo fue la recta final de su embarazo. Recordemos que es madre soltera y ha querido compartir con el público sus sentimientos, así que no podía omitir lo que sucedió durante los últimos meses. Su cuerpo experimentó un cambio notable y ella quiso tener un gesto con todas aquellas mujeres que estaban pasando por lo mismo. Toñi aireó una instantánea mostrando su cara más natural, que es lo mismo que han hecho otras artistas internacionales.

Lady Gaga

La intérprete de ‘Poker Face’ es una de las famosas más perseguidas del mundo, así que aprovechó su influencia social para lanzar un mensaje que ha ayudado a muchas mujeres. Gran parte del público le toma como referencia, por eso considera fundamental que todo lo que pase por ella sea verdad. Esa es la razón por la que se quejó después de haber protagonizado una campaña en ‘Glamour’. La artista se sintió muy incómoda al comprobar que el editor de la revista había modificado sus fotos.

Lady Gaga insistió en que las imágenes que habían salido publicadas no tenían nada de cierto. «No sólo ésta no soy yo cuando me acabo de despertar: ¡ésta no soy yo en absoluto!», escribió en sus redes sociales. Más adelante compartió la campaña sin editar para que los espectadores se dieran cuenta de que nada es lo que parece, sobre todo cuando estamos hablando del universo 2.0.

Jameela Jamil

Jameela Jamil siempre ha tenido claro que sus pasos generaban una repercusión internacional, por eso no dudó en llamar «demonio» a la persona que difundió unas fotos suyas completamente retocadas. La estrella de ‘The Good Place’ se niega a utilizar filtros en Instagram porque quiere que el público la compre tal y como es, no tiene intención de engañar a nadie ni de confundir a sus fans. Por eso se quejó cuando alguien cortó digitalmente sus brazos para que parecieran más delgados. En cuanto se dio cuenta lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram: «No me gusta esto, me han retocado hasta la muerte. Me hizo sentir muy mal mentalmente tratar de estar a la altura de esta imagen en persona».

Bella Thorne

Bella Thorne también se sumó al ejército de Lady Gaga. Es una de las actrices y cantantes mejores valoradas de su generación, de ahí que sus palabras tuvieran tanto impacto. En un momento dado dio un golpe en la mesa y explicó que recurrir al Photoshop era muy peligroso, pues provocaba situaciones engañosas que podía confundir al público. Esa es la razón por la que pidió a la revista ‘GQ México’ que no modificase sus fotografías. Insistió en que no era «perfecta» y recalcó que estaba a gusto con sus imperfecciones.

«Estoy aquí para decirles que es cierto, no soy perfecta. Soy un ser humano y soy real», escribió en sus redes cuando descubrió que habían modificado su sesión de fotos. «Sepan que es completamente normal sentirse insegura. Honestamente, desearía que todos hablaran más de sus inseguridades para que más personas en el mundo pudieran saber que no están solas».

Beyoncé

Otra de las figuras internacionales que utilizó su poder mediático para reivindicar la naturalidad fue Beyoncé, quién mostró su indignación después de descubrir que H&M tenía intención de retocar sus curvas en una campaña que realizaron juntos para promocionar una colección veraniega.

La cantante se puso firme y solo consintió que se publicasen las fotografías originales, obligando a la citada empresa a retirar los adelantos que habían compartido para generar expectación. Exigió que si querían aprovecharse de su fama tenían que ser honestos y contar la verdad, pues entendía que sus seguidores se merecían descubrirla al natural y no una versión edulcorada que no se ajustaba a su genética.

La decisión que tomó Beyoncé ha terminado inspirando a muchas otras famosas que han seguido sus pasos, pues han llegado a la conclusión de que es mejor ir con la verdad por delante. De lo contrario se crean una serie de estereotipos que pueden ser realmente peligrosos. El discurso de Keira Knightley, protagonista de ‘Piratas del Caribe’ va orientado en este sentido