Los mapas de la AEMET alertan: eventos francamente inusuales hasta mitad de febrero

La AEMET lanza una alerta, eventos francamente inusuales nos esperan hasta mitad de febrero, según sus mapas. Todo el mundo mira al cielo y al armario, en busca de estrenar esa chaqueta para el frío que se compró en las rebajas y sigue con la etiqueta.

Estas últimas semanas de enero están siendo de récord y no por las bajas temperaturas, lo que sería habitual. Si no por un termómetro al alza que nos está dejando unos datos anormales. Estamos pendientes de una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Eventos francamente inusuales hasta mitad de febrero

Este mes de enero nos ha traído unas cifras que no son nada buenas, si las comparamos con las de años anteriores. Hemos asistido a un cambio de tiempo que se ha convertido casi en histórico. Ante unas cifras que pueden acabar siendo las que marquen la diferencia. Una situación anómala que puede alargarse en el tiempo.

Nos alejamos en gran medida de lo que sería habitual para esta época del año y dejamos unos registros que pueden sorprender a más de uno. Será el momento de empezar a prepararnos para vivir un invierno atípico, peor de los que hemos visto estos últimos tiempos.

Prácticamente desde la pandemia no hemos asistido a una situación ‘normal’. En aquellos días de encierro vimos la nieve e incluso la lluvia abundante tan necesaria para la propia naturaleza que nos rodea y que puede llegar a ser especialmente peligrosa.

Estamos ante un cambio de ciclo que podría empezar a darnos más de un dolor de cabeza. Lo que queremos en estos días es afrontar un cambio que podría llegar a ser lo que estamos buscando y deseando. Pero cuidado porque de momento parece que no llegará.

Los mapas del tiempo advierten de este poderoso anticiclón que sigue estando muy presente y que puede dejarnos algunas cifras que no son nada buenas. Lo que nos espera es una situación que podría llegar a cambiar en estos días que vivimos y que son especialmente peligrosos.

Las altas temperaturas y los contrastes térmicos, entre el día y la noche pueden dejar heladas o niebla espesa que acabará siendo la que marque un antes y un después. Activando las alertas ante la llegada de este tipo de fenómenos que están muy presentes en nuestro día a día.

Esto es lo que dicen los mapas del tiempo

Expertos como Mario Picazo ya están muy pendientes de lo que dicen los mapas del tiempo. La situación no es nada buena y nos está alejando de un momento del año en el que deberíamos tener frío y algún que otro elemento que nos sumerja en lo peor del invierno.

La previsión de Picazo es muy clara: “La previsión del tiempo para esta semana indica que las altas presiones seguirán dominando la situación meteorológica, lo que se traduce en muchas horas de sol, nieblas persistentes en algunas zonas, calima en Canarias y temperaturas en general más suaves de lo normal para esta época del año. Este persistente anticiclón en pleno enero está favoreciendo el paso de frentes y borrascas por latitudes muy altas, que no ‘tocan’ a España. Incluso el aire frío que debería puntualmente llegar al sur de Europa está brillando por su ausencia y no parece que a lo largo de la semana vayamos a ver grandes cambios en este monótono patrón de dinámica atmosférica.”

A pesar de que el anticiclón se puede debilitar y dar paso a un frente que llegará desgastado según los mapas del tiempo: “Para arrancar la semana un debilitado frente va a dejar precipitaciones en algunos puntos de extremo noroeste peninsular donde el viento y oleaje ha ido arreciando estas últimas horas. No se esperan cantidades importantes, pero será un cambio de tiempo resaltable dentro de la situación de estabilidad que vivimos desde hace días.

En el apartado de viento cabe destacar el que va a seguir soplando de tierra a mar durante la semana aportando más polvo en suspensión a los cielos de Canarias. No parece que vayan a ser vientos tan intensos y persistentes como los que provocaron el episodio de calima de la semana pasada en las islas, pero seguirán enturbiando los cielos de la comunidad insular.”

De momento estos primeros días de febrero todo continuará más o menos igual con algunos matices: “Esta semana las temperaturas van a seguir en general por encima de lo normal para estar en enero. Sin embargo, las anomalías no serán tan acusadas como las que hemos tenido en los últimos días. Los 20ºC se alcanzarán de forma más puntual. Cabe recordar que este mes de enero ya lleva encadenando más de 120 récords de temperatura. En cuanto a las temperaturas nocturnas, se van a mantener sin grandes cambios la próxima semana. Las heladas tan solo se darán débiles en zonas altas, sobre todo en los Pirineos. En el interior peninsular, en general estarán por debajo de los 10ºC.”