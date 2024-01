Lo peor del invierno ya está aquí: temperaturas de hasta -15º durante el fin de semana

Temperaturas de hasta -15º durante el fin de semana en España, lo peor del invierno ya está aquí, tocará estar preparado para lo que está por llegar. El mal tiempo será una realidad que acabará siendo lo que marque la diferencia en un fin de semana de gran intensidad. La borrasca Juan ha traído tras de sí unas lluvias e una gran inestabilidad, convertida en nieve y viento que se ha convertido en un giro radical en el tiempo. Por lo que los expertos están muy atentos a una previsión que puede ser histórica.

Lo peor del invierno ya está aquí

El invierno parece que se nos resistía y en cierta manera ha acabado siendo lo que marque la diferencia. En unos días hemos pasado de una primavera que se ha adelantado a volver de nuevo a unas temperaturas propias para esta estación, un cambio que sin duda alguna ha llegado en el momento adecuado si tenemos en cuenta la situación de determinados puntos de España.

Hemos visto pasar hasta 3 borrascas que han acabado de poner las cosas en su sitio, no sin antes una serie de fenómenos que nos han acompañado estos días. Primero Hipólito parecía que iba a traernos ese invierno que está golpeando con fuerza al resto de Europa, que ha vuelto a ver llegar la nieve.

Después llegó Irene con más lluvias de lo que se esperaba, afectando principalmente al centro del país. Sumergiéndolo en una situación que se ha amplificado con la llegada de Juan, la última de estas borrascas que han llegado dispuestas a dar mucha guerra a un territorio que necesitaba vivir de nuevo en la temporada que le corresponde.

En el Mediterráneo se han superado los 20º y en gran parte del país la mínima no ha bajado de 10º. Unas cifras anómalas para la estación del año en la que nos encontramos. De tal forma que hasta que no ha llegado Juan y con él un marcado descenso de las temperaturas no hemos podido volver a un invierno que parecía que pasaba de largo.

Los expertos no califican este episodio como ola de frío, por lo que quizás tendremos que estar pendientes de la chaqueta, pero no de la forma que esperaríamos. Según la previsión del tiempo, esto es lo que nos espera durante las próximas jornadas.

Temperaturas de hasta -15º durante el fin de semana

Este fin de semana el descenso del termómetro puede llegar a ser especialmente significativo. Los expertos han intentado mostrar qué es lo que está pasando en España para que el cambio de tiempo acabe siendo tan marcado. Lo peor del invierno en todos los sentidos lo vamos a ver en estas próximas horas.

Tal y como se indica desde el canal de El tiempo: “Estamos inmersos en el temporal causado por la borrasca Juan, con fuertes lluvias en el centro y suroeste del país. A su vez, las nevadas hacen acto de presencia sobre los 1000 metros en zonas de Ávila, Segovia, Soria, Guadalajara y Zaragoza. No obstante, tras el paso de las lluvias no acaba todo. Esta noche, las temperaturas en España van a desplomarse, y podríamos ver mínimas de hasta -20ºC. ¿Cómo es posible?” La explicación continua: El frío extremo no es ajeno a España. Más de una vez se han medido -20ºC e incluso -30ºC. Aunque en las grandes ciudades sea más raro, hay enclaves y sitios del país que son muy favorables para las heladas intensas.

Generalmente, cuando se miden temperaturas tan bajas fuera de zonas muy altas (a más de 2000 metros) en España, suele deberse a un factor clave: la presencia de nieve en el suelo. Así pues, con la borrasca Juan dejando nevadas en zonas de las provincias más frías del país, el primer ingrediente estará sobre la mesa. “

Lo que acabará provocando esta bajada significativa de las temperaturas es: “Como tendremos nieve en el suelo, si además coinciden cielos sin nubes bajas y vientos en calma, las temperaturas pueden desplomarse rápidamente. Esto se debe al efecto de la nieve, que provoca un enfriamiento mayor de la superficie terrestre. Cada tipo de «material» tiene unas propiedades específicas en la emisión (y absorción) de radiación. En el caso de la nieve, por sus características, absorbe muy poca radiación y sí hace que se pierda mucha, emitida o reflejada. Bajo estas condiciones, el aire se enfría rápidamente por esta pérdida de energía. En algunas zonas más específicas, si las condiciones acompañan, no sería raro ver registros entre -15ºC y -20ºC. De ser así, serían algunas de las temperaturas mínimas más bajas en lo que va de este invierno 2023-2024 en España.” Por lo que esto será lo que estemos a punto de vivir según los expertos con la llegada de esta borrasca y sus posteriores efectos.