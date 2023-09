Previsión del tiempo Jorge Rey, muy preocupado, avisa de lo terrible que nos espera la próxima semana

Jorge Rey ha lanzado un aviso, la próxima semana nos espera algo terrible por lo que está especialmente preocupado Mario Picazo alerta de un fenómeno que está aumentado de manera alarmante y afectará a tus viajes

Jorge Rey ha lanzado un aviso, la próxima semana nos espera algo terrible por lo que está especialmente preocupado. El adolescente que predijo el Filomena no ha dudado en mostrar su preocupación ante la llegada de un fenómeno que le preocupa especialmente y pone el país en peligro. Sus métodos tradicionales no dejan lugar a dudas de lo que nos espera y antes que nadie ha lanzado una preocupante alerta roja. Lo más terrible estará por llegar en estos días, Jorge Rey ha dado una fecha que no debemos perder de vista en España.

Jorge Rey tiene malas noticias para España

La preocupación de Jorge Rey va en aumento ante algo terrible que podría golpearnos de lleno, nos espera un episodio de lluvias que puede llegar a ser muy abundantes. Los métodos tradicionales de este hombre no dejan lugar a dudas de lo que está a punto de pasar en nuestro país los próximos días.

Las cabañuelas y los métodos tradicionales de Jorge Rey no dejan lugar a dudas de lo que está a punto de llegar. Desde su pueblo de Burgos no duda en analizar las señales de la naturaleza para que no haya ninguna duda de lo que puede decirnos estos elementos que están presentes en nuestro día a día.

Llegan lluvias y frío, los animales no dejan lugar a dudas. Hemos visto aumentar la población de avispas y tal y como dice el dicho: año de avispas, año de ventiscas. Pero no es lo único que hemos notado, algunos seguidores de Jorge Rey le advierten de algo que podría cambiar la llegada del otoño.

Las golondrinas que son claves para anunciar el cambio de tiempo manifiestan un comportamiento totalmente anómalo que no deja lugar a dudas. Esta próxima semana puede llegar un nuevo DANA con lluvias que pueden ser especialmente abundantes en gran parte del país, pero Jorge Rey ha dado con una zona que puede prepararse en esta alerta roja que manifiesta en sus redes sociales.

Tal como dice este joven: “tendremos tormentas en áreas del Mediterráneo”. Por lo que tocará estar especialmente alerta en estas zonas del país en el que todo puede cambiar en cuestión de minutos. El miedo a lluvias torrenciales está muy presente después de un mar que está más caliente de lo normal y con la llegada del aire frío, puede llegar a ser preocupante-