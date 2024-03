La influencer Estela Grande tras pasar por quirófano: «Estoy muy rayada»

Estela Grande saltó a la fama a raíz de su relación con Diego Matamoros. Esto hizo que los directores de ‘Gran Hermano VIP’ se interesen por su presencia y le ofrecieron un puesto en el concurso. Lo que ella no sabía era que iba a ser el principio del fin de su matrimonio. En este reality entabló una amistad con Kiko Jiménez que terminó con la paciencia de Diego y cuando terminó el programa se separaron. Lo cierto es que Estela siempre ha estado en el centro mediático por diversas polémicas y ahora se está hablando mucho de ella a raíz de su operación.

El pasado mes de noviembre, la influencer tuvo que pasar por quirófano por sus fuertes dolores durante la menstruación y le extirparon dos miomas uterinos. Desde que empezó a trabajar en las redes sociales se ha caracterizado por contar la verdad y esta ocasión no iba a ser diferente. Por eso ha reconocido delante de sus queridos fans que está preocupada. Ha mostrado la cicatriz que le ha quedado y considera que debe tomar cartas en el asunto. No solo por una cuestión estética, también le da miedo que pueda terminar afectando a su salud.

Después de unos meses de recuperación, Estela Grande pensaba que los dolores iban a desaparecer, pero ero no ha sido así y encima le ha quedado una marca que no es de su agrado. «Buenos días, actualización de mi cicatriz: Regular. Está súper hundida», ha expresado a través de sus stories de Instagram, mostrando una imagen de su vientre. Según cuenta, siente una gran sensibilidad en esa zona e incluso hay ropa que le molesta. Tiene pensado acudir al médico para poner fin a este problema, pero de momento ha compartido su conflicto asegurando que está «muy rayada».

Estela Grande vuelve a recibir críticas

Una vez más, la exmujer de Diego Matamoros se ha visto afectada por la opinión pública y le han acusado de estar frivolizando con un asunto serio. Estela promete que la estética no es lo único importante. La cicatriz también le genera dolores y eso es lo que realmente le preocupa, aunque admite que el físico también juega un papel importante en su vida. «Por supuesto que la salud es lo primero, pero me da rabia y me frustra no poder hacer nada», comenta al respecto.

Estela tiene muy buena reputación entre los reporteros, pues siempre responde con una sonrisa y no intenta huir de la prensa. Eso no quiere decir que esté buscando el foco mediático, pues ha tenido muchas oportunidades de ganar dinero hablando de su vida privada y no lo ha hecho. La cuestión es que en su momento se enfrentó a Kiko Matamoros. Hay mucha gente que tiene en cuenta el conflicto que tuvo con la familia el colaborador y por eso su trayectoria mediática está tan marcada.

Grande lleva un tiempo apartada de Telecinco y en una entrevista reciente insiste en que ha utilizado esa etapa para aprender y crecer en el terreno profesional. «Es una arma de doble filo que te puede dar muchísima exposición, pero en mi caso he podido coger todo lo bueno que me ha dado esa exposición, me lo he quedado y luego me he ido corriendo». Sin embargo, no tiene ninguna intención de regresar porque ha decidido dedicarse en cuerpo y alma a las redes sociales.

El dinero que gana Estela Grande

Estela Grande insiste en que le debe mucho a sus seguidores. Gracias a ellos pudo retirarse de la televisión y ahora se dedica a patrocinar marcas en sus redes sociales. Admite que se gana bastante dinero, pero tiene en cuenta que es un trabajo que puede acabarse en algún momento. «Económicamente sí estoy a gusto, pero yo trabajo mucho y le dedico mucho tiempo. Yo vivo de las redes y soy estable a nivel económico gracias a las redes sociales», comenta al respecto.

Siente la necesidad de ser sincera y ese es el motivo por el que ha compartido con sus seguidores lo que está pasando con su cicatriz. No obstante, cuida mucho el contenido que publica porque su intención es seguir evolucionando y desarrollar una carrera más profunda en la industria de la moda. «Me gustaría seguir creciendo en la moda. No me quiero alejar de la moda, y aunque siempre he estado delante de las cámaras, pero si algún día tengo que estar pues tampoco me importaría porque yo quiero quedarme».

Por si acaso no llega la oportunidad que está esperando, la exmujer de Diego Matamoros está guardando dinero para asegurarse su futuro. «Ahora tengo que dedicarle muchas horas para intentar ahorrar lo máximo posible y comprarme una casa. Creo que hay que utilizar el dinero con cabeza, porque el día de mañana no sabes lo que puede pasar». Mientras tanto, comparte algunas parcelas de su intimidad en Instagram, como por ejemplo la sensación que ha experimentado tras salir de quirófano.