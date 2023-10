Giro muy importante en la vida de Rodolfo Sancho: todo lo que se sabe hasta ahora

A principios de agosto Rodolfo Sancho recibió una noticia que cambió su vida para siempre. Su hijo Daniel Sancho, cocinero de profesión, había sido acusado de cometer un asesinato en Tailandia. El joven reconoció que había terminado con la vida de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano con el que disfrutaba de una estrecha relación. Cada vez se conocen más datos sobre esta historia, pero solo hay una cosa clara: Rodolfo está haciendo lo imposible para que su primogénito regrese a España y cumpla condena en nuestro país. Sin embargo, los expertos aseguran que esto es realmente complicado.

Daniel Sancho, como mínimo, deberá acatar cinco años de condena en una prisión tailandesa. De momento se encuentra en Koh Samui, pero el juez todavía no ha dictado sentencia. La Policía le acusa de haber matado a Edwin Arrieta de forma premeditada, pero él insiste en que fue un accidente. El problema es que hay imágenes suyas comprando bolsas y cuchillos en un comercio local, por eso su situación es tan delicada y ha terminado afectando de forma directa a los planes de su padre.

El giro en la vida de Rodolfo Sancho

Antes de todo esto, Rodolfo Sancho estuvo inmerso en un proyecto muy ambicioso que verá la luz el próximo mes de enero en la plataforma Amazon Prime. Estamos hablando de una serie de diez capítulos titulada ‘El Zorro’ que posteriormente se emitirá en abierto en TVE. El actor rodó esta ficción el pasado año y hay mucho trabajo detrás, por eso ha llamado tanto la atención su último movimiento. En primer lugar ha decidido retirarse de las campañas de promoción.

Rodolfo Sancho sabe que la noticia de su hijo va a robarle protagonismo a sus compañeros, entre los que se encuentran Miguel Bernardeau, exnovio de la cantante Aitana Ocaña. Por esa razón ha optado por no dar entrevistas. Esta postura no es nada habitual en artistas que necesitan dar visibilidad a sus trabajos. La cuestión es que en estos momentos Rodolfo ha puesto por delante la privacidad de Daniel Sancho, de ahí que no quiera hablar con ningún periodista.

El juicio de Daniel Sancho

Hay otro detalle que no podemos perder de vista. ‘El Zorro’ se estrenará en enero, justo cuando está previsto que la justicia tailandesa se pronuncie sobre el asesinato cometido por Daniel Sancho. A partir del citado mes empezará un proceso judicial que está generando interés a nivel internacional. Periodistas españoles, colombianos y tailandeses siguen de cerca esta noticia porque todavía hay preguntas sin respuesta. Sin embargo, la familia de la víctima tiene todo muy claro.

Rodolfo ha tomado una decisión tajante

Rodolfo Sancho pidió perdón a los familiares de Edwin Arrieta. Estos han hablado con la prensa en varias ocasiones para dejar claro que no quieren que el juez dicte una pena capital para Daniel. Lo que sí desean es que cumpla condena perpetua, pues insisten en que mató a Edwin de forma premeditada. La hermana del cirujano ha dado una entrevista y ha recalcado que, según su punto de vista, Daniel actuó con premeditación.