La forma en la que Antonia Dell’Atte habla de Alessandro Lequio que no ha dejado indiferente a nadie

Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte se casaron en 1987, al año siguiente tuvieron un hijo juntos y en 1992 se separaron. Desde el primer momento se convirtieron en enemigos íntimos. La modelo y el colaborador de televisión no han conseguido llegar a un acuerdo, a pesar de que en el pasado formaron una bonita familia. Antonia no guarda un buen recuerdo de Lequio y en las últimas horas ha dado una declaraciones que resucitarán los viejos conflictos. Recordemos que la italiana está trabajando en Telecinco. En concreto ejerce de jurado en el programa ‘Bailando con las estrellas’, que está presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Antonia Dell’Atte fue musa de Armani y ha destilado por las mejores pasarelas, pero en los últimos tiempos se ha dedicado a sus proyectos en la pequeña pantalla. Recordemos que participó en una de las ediciones de ‘MasterChef Celebrity’ y este programa le ayudó a conseguir muchos seguidores. TVE mostró el lado menos conocido de Antonia, de ahí que ahora tenga tanta repercusión. Telecinco ha aprovechado su tirón mediático y le ha ofrecido un puesto en ‘Bailando con las estrellas’, donde coincide con otros rostros tan emblemáticos como Boris Izaguirre.

Alessandro Lequio no quiere tener problemas con Antonia. Clemente, el hijo que tienen en común, está claramente posicionado con la modelo. No obstante, Lequio hace grandes esfuerzos por mantenerse al margen porque no está interesado en protagonizar un nuevo conflicto mediático. La cuestión es que Dell’Atte siempre ha sido muy sincera y recientemente se ha pronunciado en un tono que no deja lugar a dudas.

Así ha hablado Antonia de Alessandro Lequio

Antonia Dell’Atte no está dispuesta a que sus compañeros de televisión le sigan recordando su pasado con Alessandro Lequio, así que ha cortado en seco a Boris Izaguirre cuando le ha preguntado por sus ex. «Yo no tengo de eso», ha comentado con el sentido del humor que siempre le ha caracterizado. Boris le ha insistido, insinuando que no podía omitir la presencia del padre de su hijo, pero Antonia lo tiene claro: «Yo no tengo, regalado, regalado. Regaladísimo».

La musa de Armani situó en el centro de la noticia a Alessandro Lequio y durante la década de los 90 tuvo muchos conflictos con él. Esta tensión terminó salpicando a Ana Obregón, quien se vio involucrada en un escándalo que todavía no ha terminado. La presentadora se niega a hablar de Antonia, pero el público no olvida tan rápido y todo el mundo sabe que en el pasado fueron las protagonistas de una guerra abierta que generó todo tipo de comentarios.

El enfado de Antonia Dell’Atte

La jurado de ‘Bailando con las estrellas’, antes de regresar a Telecinco por todo lo alto, estuvo un tiempo apartada del panorama mediático porque sintió que algunos periodistas le habían traicionado. «Me estoy desintoxicando de este mundo, he descubierto la falsedad y no quiero opinar. Me he alejado», declaró muy enfadada. Pero, ¿qué pasó? Antonia aseguró que no detestaba a Ana Obregón por ningún motivo relacionado con Alessandro Lequio, pues cuando rompió con él ella ya no estaba enamorada. El problema es que los amigos del conde aprovecharon esta ocasión para asegurar que Antonia presumía de no haberle amado nunca.

«Se confundieron mis palabras. Lo que quería decir es que cuando nos separamos yo ya no estaba enamorada. Se portó mal y yo me desenamoré. Cuando él se fue, yo no estaba enamorada», insistió. Y después hizo una pregunta que no le sentó bien a Ana Obregón. «¿Tú crees que si yo estuviera enamorada de un hombre diez se lo hubiera dejado a las demás? Yo lo he regalado». Recordemos que Alessandro mantuvo una relación con Ana después de separarse de Antonia, de ahí que entre ellas haya habido tantas tensiones.

Clemente Lequio, un punto de inflexión

Antonia y Alessandro han tenido breves acercamientos a lo largo del tiempo, pero siempre motivados por Clemente Lequio, el hijo que tienen en común. Nació en Italia, pero en estos momentos vive en Miami con su mujer. Se mudó a Estados Unidos en 2016 después de cursar su carrera universitaria en Milán, donde estudió Ciencias Políticas.

Clemente puede presumir de no haber comercializado nunca con su vida privada. Tanto es así que estuvo trabajando de camarero, rechazando grandes ofertas que le hacían en televisión para romper su silencio. «Vivo en Estados Unidos alejado de la prensa y del cotilleo. Estoy casado y no vendo mi vida privada, porque así he sido criado», declaró en una de sus últimas intervenciones públicas.