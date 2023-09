CASO DANIEL SANCHO Por qué la familia de Edwin quiere que Daniel Sancho muera en una cárcel de Tailandia

El caso Daniel Sancho llegará a los juzgados muy pronto. La familia de Edwin Arrieta ha manifestado que no quiere la pena de muerte para el joven español por cuestiones cristianas, pero pedirá que cumpla cadena perpetua en Tailandia. Es decir, que Daniel Sancho muera cumpliendo condena en una cárcel tailandesa. OKDIARIO ha entrevistado a Luis Romero, el letrado colaborador en España de los abogados de la familia de Arrieta, que nos da las claves legales de este caso y desvela qué pedirá la familia.

El juicio sobre el caso Daniel Sancho se celebrará en los tribunales de Reino de Tailandia. En primera instancia pasará por el Tribunal Provincial; si se presentan recursos será el Tribunal de Apelaciones el que se encargue y, en última instancia, será el Tribunal Supremo el que falle. Los hechos ocurrieron en Tailandia y es competencia de la justicia de ese país encargarse de este caso.

Para hacer frente al juicio, la familia de Edwin Arrieta ha contratado al bufete colombiano de Miguel González Sánchez. Ellos trabajarán en estrecha colaboración con Luis Romero, Doctor en Derecho y prestigioso abogado penalista español. Según explica Romero, la primera vista del litigio del caso Daniel Sancho se celebrará en el mes de enero de 2024 y habrá que esperar hasta primavera o principios del verano para conocer la sentencia que se le aplicará a Daniel Sancho.

Cadena perpetua

La familia ya ha anunciado la condena que quiere para el presunto asesino confeso de Edwin Arrieta. Según explica Luis Romero, la familia del cirujano colombiano desea que Daniel Sancho cumpla cadena perpetua en Tailandia, algo que la defensa del español va a intentar que no ocurra. Los planes de Marcos García Montes -abogado mediático escogido por Daniel Sancho y su familia- pasan por extraditar a Daniel Sancho a España en un plazo de cuatro años y que cumpla condena en su país de origen.

Sin embargo, tal y como explica Romero, estas aspiraciones son difíciles de cumplir: «En la práctica, siempre Tailandia exige que, al menos, se cumplan ocho años de cárcel en el país que, con los trámites burocráticos, pueden ser diez o más». Y prosigue: «No es seguro que el Ministerio de Justicia de Tailandia vaya a estar de acuerdo con el español; en España no tenemos la pena de cadena perpetua, está la prisión permanente revisable, pero claro, no son tantos años, pueden ser 30 ó 35 años. Eso significa que se aplicarán, en su día, los supuestos que recoge la ley y en el caso de Daniel Sancho, es un asesinato, que no está dentro de esos supuestos».

Pena de muerte

Si bien será complicado que Daniel Sancho cumpla condena en España, lo cierto es que todo parece indicar que el español podría librarse de la pena de muerte. Hace más de una década que no se impone esta pena a un extranjero en el reino de Tailandia y la familia de Edwin no quiere que se acabe con su vida por cuestiones cristianas.

Además, las muestras de respeto hacia las instituciones tailandesas y las confesiones del crimen por parte del detenido, seguramente, jueguen a su favor para eludir la pena de muerte. «Hay una circunstancia importante y es la confesión por parte de Daniel Sancho, eso ya hace casi seguro que en su día, cuando se pida la conmutación de la pena de muerte por la cadena perpetua, seguramente el Rey lo va a conceder», explica Luis Romero. No obstante, la Policía tailandesa ha pedido que Sancho esté en el corredor de la muerte.

Medio millón

Lo que sí va a pedir la familia de Arrieta, y está en su derecho de hacerlo, es un resarcimiento económico en concepto de indemnización. «Según mis cálculos, la indemnización mínima serían 500.000 dólares, pero podría ser una cifra bastante superior», asegura Romero en la entrevista con OKDIARIO.

Al ser mayor de edad, será el propio Daniel Sancho el que tendrá que desembolsar esta cantidad y se estudiará su patrimonio para que pueda abonarla cuanto antes. Si Sancho no dispone esta cuantía, será la propia familia la que tenga que hacerse cargo de esta indemnización. Es importante reseñar que si la familia es indemnizada antes del juicio, esto jugaría a su favor en el mismo.

Repatriación

La familia de Edwin Arrieta también está pidiendo que se repatríe el cadáver del colombiano. «Quieren darle sepultura cristiana», explica Luis Romero en una entrevista con este periódico. Sin embargo, el trámite no está siendo fácil, puesto que falta documentación, como por ejemplo el certificado de defunción. Además, es el Fiscal, el Tribunal y la Policía los que deben dar luz verde a que el cuerpo del cirujano vuelva a su país natal.

Mínimo medio millón de euros de indemnización, que cumpla cadena perpetua en Tailandia y la repatriación del cuerpo de Edwin cuanto antes, esto es lo que va a pedir la familia del colombiano. El embrollo judicial en el caso Daniel Sancho acaba de comenzar.