España tiembla: llega un sándwich nocivo que va a complicar el tiempo y la AEMET está preocupadísima

La AEMET ha lanzado una de las alertas más preocupantes de su historia, ante la llegada de un sándwich nocivo que va a complicar el tiempo. Nuestro país se enfrenta a unas cifras que ponen sobre la mesa el inicio de uno de los veranos más complicados. Para todos aquellos que tienen planes esta temporada, será mejor que estén atentos a un clima que traerá más de una sorpresa. España entera tiembla ante un sándwich que por el norte y el sur pondrán el país en alerta según la AEMET.

La AEMET está preocupadísima ante la llegada de un sándwich nocivo

Lo que sucede en determinadas zonas del planeta puede acabar notándose en lugares muy distantes. En la imagen de satélite observamos cómo el humo de los incendios de Canadá alcanza la Península Ibérica. Más al sur, se aprecia el polvo en suspensión procedente del sáhara. pic.twitter.com/I3nrmn6ork — AEMET (@AEMET_Esp) June 26, 2023

Un sándwich nocivo está llegando a nuestro país después de la entrada a un verano complicado a nivel climático. Hemos tenido una primavera sin casi lluvias y unas temperaturas por las nubes. El país se prepara para un verano que ha empezado después de una entrada masiva de borrascas y de un anticiclón que ha dejado los termómetros en más de 40º.

Pero no es lo único a lo que nos vamos a enfrentar en estos días que están por llegar. Sino que viviremos la entrada en nuestro territorio de un sándwich nocivo. España no está al margen de lo que sucede en el mundo, para el clima y los desastres ambientales no hay barreras. De la misma forma que para la contaminación.

Aunque esté más presente en sus países de origen hay una serie de problemas que tarde o temprano acaban siendo una realidad en nuestro país. Estos días vamos a recibir por ambas partes, por el norte y el sur, la llegada de dos fenómenos radicalmente distintos, pero con la misma capacidad tóxica y perjudicial.

Por un lado, la llegada del humo de los incendios que afectan a Canadá. El país al igual que sucedió en Brasil hace unos años o Australia, se enfrenta a una oleada de incendios que están generando un humo perjudicial para la población. Este humo llegará a España por el norte y provocará más de un problema para las personas más vulnerables.

El sur del país verá la entrada del aire sahariano que supondrá la entrada de partículas en suspensión del desierto. Otro elemento que pondrá en riesgo las vías respiratorias y nos puede suponer un problema de salud. Son ese tipo de fenómenos que la AEMET vigila de cerca, este sándwich nocivo, no tiene precedentes.