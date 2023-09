¿Eres un desastre besando? Descubre si estás entre los signos del zodiaco que peor besan

A la hora de besar, hay signos del zodiaco que peor besan y otros que lo hacen mejor, siempre será importante estar en la lista adecuada. Si siempre te han dicho que no es lo tuyo o que quizás podrías recibir más de una clase, quizás no tengas ninguna culpa de ello. El horóscopo nos marca desde el inicio y puede darnos una serie de señales que le darán a nuestro día a día menos sustos. Descubre si estás entre los signos del zodíaco que peor besan si formas parte de este grupo.

Estos son los signos del zodiaco que peor besan

Acuario lo tuyo puede ser de manual. Besas cuando no tienes que besar y cuando lo haces quizás te equivoques y en lugar de la boca acabes haciéndote un lío con la nariz. Las prisas nunca son buenas, aunque no se te de bien besar, será mejor que te pongas las pilas y empieces a tomarte las cosas con más calma. Puedes besar mejor y en cierta manera sabes cómo hacerlo.

Piscis sí, eres el rey del agua y de las babas. No, no es bueno mandarle a tu pareja todas las babas, no es una muestra de cariño, puede resultar desagradable. A no ser que tengas en la boca un chupito de vodka no conseguirás que tu pareja diga que has besado bien, sino más bien todo lo contrario, será un auténtico desastre.

Géminis tu lengua va a llegar hasta el esófago de tu pareja. Tienes especial interés en meter la lengua, pero cuidado, que para todo hay un límite. Si ves que tu pareja se pone morada o hace caras raras, para, estás taponando sus vías respiratorias. Eso quiere decir que no lo estás haciendo bien, cuidado con la lengua en lugar de ser un elemento de amor, puede ser todo lo contrario.

El socorrista de cualquier playa hace mejor el boca a boca que Capricornio. Sí, casi que parecerá que le estás haciendo la reanimación a tu pareja por la forma en pones la boca. Si te fijas el objetivo no es hacerle entrar el máximo de aire posible como hace el socorrista de la playa, sino que tus besos son un gesto de amor y no de vida o muerte.

Si formas parte de esta lista de signos que besan fatal estás a tiempo de cambiar, mira bien qué haces mal e intenta remediarlo. El primer paso es reconocer el error.