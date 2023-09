Elon Musk desvela el excéntrico nombre de su tercer hijo con la cantante Grimes

Su primer hijo con Grimes se llama X AE A-12 Elon Musk tiene 11 hijos de diferentes parejas

Elon Musk, dueño entre otras empresas de Tesla, Space X y la red social X, ha desvelado el nombre del tercer hijo que comparte con la cantante Grimes. El millonario y excéntrico sudafricano tiene 11 hijos y ahora sabemos el nombre de uno de ellos.

A principios de este mes de mayo de 2020, Elon Musk, anunció a través de sus redes sociales que esperaba su primer hijo junto a Claire Elise Boucher, más conocida como Grimes. Pero lo que sorprendió no fue esto, sino el nombre que habían elegido para él: X AE A-12. Nadie se tomó en serio este dato, pensando que se trataba de una broma del fundador de Tesla y cofundador de PayPal, pero nada más lejos de la realidad.

Después de una agria polémica con la cantante, que aseguraba que Musk no le dejaba ver a su hijo, incluso creó una canción Let me see my son, traducido Déjame ver a mi hijo, ante la negativa del sudafricano a dejarla compartir tiempo con su segundo hijo.

Ahora, se ha desvelado el nombre del hijo de Elon Musk, del que por ahora se desconoce la edad. Tau Techo Mechanicus es el sorprendente nombre con el que Musk y Grimes han bautizado a su segundo hijo, según ha avanzado Daily Mail.

X AE A-12

Grimes explicó en su momento el porqué del nombre de su primer hijo con Musk. X AE A-12 es el nombre impronunciable que habían elegido para su primer hijo. “X representa la variable desconocida. AE, es en ortografía élfica amor y/o inteligencia artificial”, contó Grimes en su cuenta de Twitter. Y terminaba admitiendo que la última parte del nombre es un guiño a un avión de reconocimiento de la CIA: “A-12 = precursor del SR-17 (nuestro avión favorito). Sin armas, sin defensas, solo velocidad. Excelente en la batalla, pero no violento”. La A además hacía referencia a la canción ‘Archangel’, su favorita.

Sin embargo, la pareja se ha visto obligada a cambiar de opinión. Ha sido la misma quien ha desvelado que las leyes del estado de California les ha obligado cambiar el nombre para poder registrar al pequeño, puesto que solo se pueden usar las “26 letras alfabéticas de la lengua inglesa”.



Ante esta sorpresa, el empresario y la cantante han modificado el nombre del pequeño, que ha pasado de llamarse X AE A-12 a X AE A-Xii, que significa lo mismo, pero sustituye los números de hoy en día con los antiguos números romanos. Una idea que les ha terminado gustando más que la primera. “Honestamente creo que ahora queda mejor con números romanos”, confesaba la cantante.

Todos los hijos de Elon Musk

El magnate tiene 11 hijos de tres mujeres: de una de sus dos esposas y de otras dos parejas. Su primer matrimonio fue con Justine Musk, de 2000 a 2008. Después estuvo casado con Talulah Riley, de 2010 a 2016. Sus hijos son:

Los gemelos Griffin y Xavier Musk.

Después de perder a su primogénito, Musk y Wilson recurrieron a la fecundación in vitro y en abril de 2004 y tuvieron a los gemelos Griffin y Xavier Musk. Éste es quien ha transicionado a mujer y se ha cambiado el nombre a Vivian Jenna Wilson, tomando sólo el apellido de su madre.

Después de perder a su primogénito, Musk y Wilson recurrieron a la fecundación in vitro y en abril de 2004 y tuvieron a los gemelos Griffin y Xavier Musk. Éste es quien ha transicionado a mujer y se ha cambiado el nombre a Vivian Jenna Wilson, tomando sólo el apellido de su madre. Los trillizos Kai, Saxon y Damian Musk.

El matrimonio Musk Wilson hizo uso nuevamente de la fecundación in vitro en 2006 para traer al mundo a sus hijos trillizos Kai, Saxon y Damian . Dos años después el matrimonio de Musk y Wilson se divorcia, aunque ambos comparten la custodia de sus cinco hijos.

El matrimonio Musk Wilson hizo uso nuevamente de la fecundación in vitro en 2006 para traer al mundo a sus hijos trillizos . Dos años después el matrimonio de Musk y Wilson se divorcia, aunque ambos comparten la custodia de sus cinco hijos. X AE A-XII Musk.

Con él llegó otra polémica . Musk y una de sus parejas, la cantante Grimes , tuvieron a su primer hijo, X AE A-XII , en mayo de 2020. Originalmente, se llamaba X Æ A-12 , pero se vieron obligados a modificarlo porque la legislación de California no permite nombres con grafías que no sean del alfabeto inglés, como es el caso de «Æ» y «12» (porque el alfabeto no tiene números). Por eso, lo cambiaron por AE y XII (letras de 12 en números romanos), respectivamente. Y, ¿cuál es el significado de este nombre? La madre explicó que «X» significa «la variable desconocida» , un símbolo icónico para Elon Musk. Recordemos sus marcas Space X y X , el antiguo Twitter. «Æ» es la ortografía élfica de AI, abreviatura de inteligencia artificial, además de la palabra «amor» en varios idiomas, como el japonés. Y «A-12» es el precursor del SR-17, «nuestro avión favorito», dijo la cantante. Al crío le llaman «Pequeño X».

Con él llegó otra . Musk y una de sus parejas, la cantante , tuvieron a su primer hijo, , en mayo de 2020. Originalmente, se llamaba , pero se vieron obligados a modificarlo porque la legislación de California no permite nombres con grafías que no sean del alfabeto inglés, como es el caso de «Æ» y «12» (porque el alfabeto no tiene números). Por eso, lo cambiaron por AE y XII (letras de 12 en números romanos), respectivamente. Y, ¿cuál es el significado de este nombre? La madre explicó que , un símbolo icónico para Elon Musk. Recordemos sus marcas y , el antiguo Twitter. «Æ» es la ortografía élfica de AI, abreviatura de además de la palabra «amor» en varios idiomas, como el japonés. Y «A-12» es el precursor del SR-17, «nuestro avión favorito», dijo la cantante. Al crío le llaman Exa Dark Sideræl Musk.

Musk y Grimes se separaron en 2021, pero en 2022, la cantante reveló en marzo de 2022 que ella y el fundador de SpaceX habían tenido, vía vientre de alquiler a su hija Exa Dark Sideræl Musk . La apodaron Y . Después, el matrimonio se separó definitivamente.

Musk y Grimes se separaron en 2021, pero en 2022, la cantante reveló en marzo de 2022 que ella y el fundador de SpaceX habían tenido, vía vientre de alquiler a su hija . . Después, el matrimonio se separó definitivamente. Gemelos con Shivon Zilis. En 2021 Musk y su directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink, Shivon Zilis, tuvieron gemelos, según informó Business Insider. Se desconoce aún el nombre de ambos, pero sí se sabe que los padres pidieron cambiar sus nombres para «tener el apellido de su padre y contener el apellido de su madre como parte de su segundo nombre».