La dura confesión de una famosa española: «Me dio con un palo de escoba en la espalda»

La hija de un famoso muy cotizado en la crónica social ha hecho una confesión que está dando mucho de qué hablar. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un factor importante. Normalmente no suele hacer declaraciones de este tipo, por eso hay tanta expectación. La joven ha desvelado que su vida ha sido bastante dura y ha dado algunas pistas para que el público entienda el calvario que atravesó en su momento. Las redes están revolucionadas y todo el mundo quiere saber más detalles de la persona que le hizo sufrir tanto.

La hija de un famoso torero cuenta la verdad

Estamos hablando de Lucía Rivera, la hija de la actriz Blanca Romero y el torero Cayetano Rivera. Ha asegurado que sufrió malos tratos por parte de su expareja y lo ha contado todo para intentar ayudar a las mujeres que estén en su misma situación. No es la primera vez que Lucía se convierte en protagonista por sus declaraciones. Recordemos que hace unos meses todo el mundo le señaló por los comentarios que hizo sobre Eva González, exmujer de su padre. La joven no se caracteriza por guardar silencio, siempre tiene algo que contar y llega hasta el final del asunto.

Lucía Rivera ha recibido una invitación para sentarse en el podcast ‘Las uñas’ y ha explicado cómo fue la relación con su ex. Según su relato, sufrió malos tratos y atravesó momentos realmente crueles. Dio algunas pinceladas en el libro que publicó, pero ahora ha entrado en detalles para intentar concienciar de la gravedad del problema. La hija de Blanca Romero se ha convertido en protagonista de una noticia que nadie habría querido escuchar.

El relato más duro de Lucía Rivera

“Empezamos y todo iba bastante bien, hasta que de repente, como al año y medio, fue cogiéndome el terreno. Pero claro, yo no me di cuenta de que yo ya venía maltratada de antes, con lo cual el abuso físico seguramente lo hubiera hecho desde el primer día y yo no me hubiera enterado porque yo lo tenía totalmente normalizado”. Empieza diciendo la escritora. Los detalles del relato cada vez eran más concretos y sus seguidores le han agradecido su sinceridad.

“No tengo ninguna amiga que no haya pasado por algo así. De hecho, ahora tengo dos amigas que están pasando por esto y que es un patrón. Se está repitiendo en ellas”, avisa visiblemente preocupada. “Como estaba todo tan normalizado, porque a mi amiga la pegaban, a la otra la pegaban, a todas nos pegaban, pues como que no nos dimos cuenta”. Lucía ha detallado cómo fue una de las agresiones, la más seria. En ese momento confirmó que le estaban maltratando.

“Yo no me enteré”

Lucía Rivera asegura que no se dio cuenta de que le estaban maltratando hasta que en una de las agresiones utilizaron una escoba. “Yo no me enteré hasta que no me dio con un palo de escoba en la espalda y dije ‘vale sí, confirmamos: me está maltratando’. Aun así, está muy blanqueado el maltrato, sobre todo el adolescente”.