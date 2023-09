Las desgarradoras declaraciones de Linda Evangelista que nos dejan a todos atónitos: «tengo un pie en la tumba»

Cuando cumplió 12 años, Linda Evangelista se dio cuenta de que tenía un sueño: trabajar en el mundo de la moda, ser modelo y triunfar encima de las pasarelas. Después de mucho trabajo y esfuerzo ha conseguido convertirse en una de las profesionales más destacadas de su sector, pero ¿qué ha tenido que hacer para llegar hasta aquí? Recientemente ha dado unas declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas. Es un rostro querido y respetado, por eso todo lo que hace se convierte en tendencia.

Linda Evangelista tuvo su gran oportunidad cuando entró en una agencia de modelos que le formó para presentarse a Miss Niágara 1978. A partir de ese momento su carrera se disparó y no tardó demasiado tiempo en mudarse a Nueva York para trabajar en una empresa mucho más grande y con proyección internacional. Lo último que se sabe de ella es que ha tenido que enfrentarse a un cáncer complicado. Haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, lo ha contado todo de forma detallada.

El cáncer de Linda Evangelista

Es cierto que Linda siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de las cámaras. Tiene un hijo llamado Augustin James y su objetivo es que no tenga que escuchar ningún rumor sin fundamento, por eso suele ser tan discreta. No obstante, es consciente de que tiene una proyección internacional y en la última semana ha hablado sobre un tema fundamental: la importancia de someterse a revisiones médicas. Según ha contado, gracias a esto ha vencido al cáncer en dos ocasiones. De hecho ha tenido que someterse a una doble mastectomía.

A sus 58 años, ha dado una de las entrevistas más sinceras de su trayectoria par concienciar a la sociedad y ha sido completamente sincera. El primer tumor en el pecho se lo detectaron en 2018 durante una revisión. Siguiendo su palabras, en todo momento se mantuvo fuerte y supo que la enfermedad no iba a poder con ella. “Opté por una mastectomía bilateral. Quería pensar que estaba bien y preparada para la vida. El cáncer de mama no me iba a matar”.

El problema que tuvo cuatro años después

Linda Evangelista ha asegurado que su verdadero problema llegó cuatro años después, cuando le diagnosticaron un cáncer en el músculo pectoral. Le pidió a su cirujano que “cavara un agujero” porque no le importaba perder el pecho ni las consecuencias estéticas, solo quería salvarse. “No quiero que se vea bonito. Quiero que excaves. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado. ¿Me entiendes? No me voy a morir por esto”, le dijo. Todo esto lo ha contado en una entrevista para ‘Wall Street Journal’.

Unas declaraciones impactantes

La prestigiosa modelo ha explicado que su pronóstico actual “es bueno, pero no excelente”. Todavía debe someterse a muchas revisiones, pero su cirujano le ha asegurado que está fuera de peligro. “Sé que tengo un pie en la tumba, pero estoy totalmente en modo de celebración”, bromea haciendo alusión a su edad. Después ha insistido en que nunca había hablado del tema por respeto a su privacidad. “Pocas personas lo sabían. Simplemente no soy una de esas personas que tiene que compartirlo todo”.