Munic tiene un recuerdo muy bonito de su infancia en la Ludoteca Margarita Bedós, un espacio de ocio para niños ubicado en Sabadell nacido en los años 80, donde aprendió a conocer a personas distintas y a afrontar el futuro con ganas y optimismo, a pesar de haber sido criado en situación de precariedad.

Ahora, este joven de Sabadell, que vive entre música hace trap y la disciplina del fútbol americano, aunque dice que al principio era «muy malo», quiere devolver a los demás todo lo bonito que encontró en esta organización, «la ludo», como la llama Munic, a lo largo de los años y actualmente colabora como voluntario ayudando a niños y niñas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Organizaciones como la Ludoteca Margarida Bedós y CaixaProinfancia, un programa de Fundación ”la Caixa” contra la pobreza infantil, han tenido un peso súper importante en el desarrollo de los jóvenes y niños de la sociedad como Munic, ya que gestionan programas y proyectos dedicados a diferentes áreas y ofrecen herramientas a estos colectivos con la intención de facilitar el proceso individual de desarrollo de competencias transversal de comunicación y relación con los demás.

«He aprendido muchos valores»

«Ha sido muy importante el paso por la Ludo, he aprendido muchos valores. Doy gracias además de haber podido estar con gente tan diferente porque aprender de personas que no son como yo ha tenido mucho impacto en mi vida. Por ello, a día de hoy, aunque hago trap también hago talleres en la Ludo, quiero devolver el favor que me han hecho dando un servicio. Conozco a los niños que van allí y tengo muy buena relación con ellos», explica Munic, el menor de tres hermanos nacido en Sabadell, aunque su familia procede de Gambia.

Munic conoció su pasión por la música en un taller de la ludoteca con un taller con un cantante de trap. «Empecé a hacer música por mi cuenta, en estos temas contaba cómo estaba yo emocionalmente. Para mí era una forma de salir de mis problemas. Este taller me ayudó mucho a saber que podía usar la música como vía de escape», comenta al rememorar aquella actividad musical.

Además, Munic también ha valorado de manera muy positiva el peso que organizaciones como la ludoteca de Sabadell y CaixaProinfancia han tenido en su vida y en su desarrollo como persona. «He conocido a gente increíble y tengo un recuerdo muy positivo de aquella etapa estando allí desde pequeño. De hecho, a día de hoy me sigo llevando con gente. Era ir allí, estar con mis amigos, hacer amigos nuevos o hacer los deberes y un montón de actividades juntos, por ejemplo. Cosas que si hubiera estado en mi casa no habría tenido, hubiese estado en el parque», señala Munic.

Ahora este joven al que le gusta y hace trap, también ha decidido tomar un camino dedicado al deporte. Se ha apuntado a un equipo de fútbol americano que también le está enseñando cosas muy importantes como la disciplina, el esfuerzo y la valentía de pedir ayuda. «El primer día que llegué me gustó el rollo, había mucha disciplina y era un deporte muy diferente del que aprender. Me dieron una ayuda para poder estar ahí, superbién; pero es cierto que el primer año no fue nada fácil porque yo empecé jugando a algo de lo que no sabía nada. Era muy muy malo», apunta con detalle.

«Pedir ayuda es de valientes»

Lo que hizo, según explica, fue esforzarse al máximo por mejorar y superarse, a pesar de las dificultades. «Me puse las pilas, cada vez que entraba en el campo era para hacer algo productivo y ser mejor que ayer». Eso sí, reconoce que tuvo que pedir ayuda: «Hacerlo no es de cobardes, es de valientes. Tener las agallas de decirlo es de valientes porque, aunque hay cosas en las que vas a necesitarte sólo a ti mismo para sacarlas adelante; también hay un momento en el que tú solo no puedes. Así que lo tengo claro: pedir ayuda es de valientes; trabajar en uno mismo, saber de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas es muy importante».

Y concluye que, quizá, hay un momento en el que no tenemos claro cuál es el camino que debemos llevar o tomar, sin embargo, habrá un momento en el que podremos tener la seguridad de que estamos luchando por nosotros mismos. «Tú eres tú, así que por más que la gente hable, pues no sé, que hable. Lo más importante es que nunca se pierda la esencia de ser uno mismo y saber lo que quieres en tu vida. A lo mejor no lo tienes claro hoy, pero trabajas en lo que te gusta y lo tienes claro mañana», comenta seguro y sonriente.

Colaboración de 400 entidades

La historia de superación de Munic se da en muchas familias de nuestro país, por ello es importante que los jóvenes se sientan apoyados, incluidos en la sociedad y que tengan las mismas oportunidades para poder tomar el camino que desean. Por ello, son tan importantes proyectos como los de CaixaProinfancia que colaboran estrechamente con 400 organizaciones a nivel nacional y conforman una red que se encarga de atender de forma directa a las familias, así como a priorizar las ayudas y realizar un seguimiento de cada caso.

En concreto, la iniciativa de la Fundación ”la Caixa” se dirige a familias con menores en situación de pobreza y exclusión social. Por ello, hay diversos servicios: los vinculados a la educación que brindan refuerzo educativo y equipamiento escolar o actividades de verano y talleres educativos familiares; y los relacionados con la salud que dan alimentación e higiene infantil, gafas y audífonos y el apoyo psicológico.

CaixaProinfancia destinó en 2020 (en plena pandemia) un total de 62 millones de euros

El programa CaixaProinfancia destinó en 2020 un total de 62 millones de euros, una aportación que desde el 2007 llega hasta los 624 millones de euros. Además, el 76% de los menores participantes han mejorado el rendimiento escolar, más del 93% han promocionado a ESO al terminar la Primaria y el 65% mejoran en autonomía y hábitos de estudio.

Una cifra muy destacada es, por ejemplo, el porcentaje de usuarios que se gradúan en Secundaria que llegan al 78%, una cifra prácticamente igual a la media; pero que supera en 25 puntos los resultados previsibles en alumnos con condicionantes socioeconómicos similares.